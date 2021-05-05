Zehir tacirlerinin yöntemi pes dedirtti

İzmir Konak ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kemal Reis Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye atan polis ekipleri, çevrede bir kişinin bir aracın altına doğru eğildiğini fark etti. Dikkatlerini çeken olayda polis ekipleri hemen şahsın yanına giderek eğildiği noktayı kontrol etti. Polis ekipleri şüphelendikleri kişinin altına eğildiği otomobilin alt kısmını kontrol ettiklerinde özel bir mıknatıs düzeneğiyle gizlenmiş bir kalemlik buldular. Kalemliği açan polis ekipleri kalemlik içerisinde 61 gram metamfetamin ile bir araç anahtarı ele geçirdiler. Ele geçirilen anahtarın anahtar görünümlü bir hassas terazi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelinin kimliği tespit edilirken Kaan K. olduğu öğrenildi.