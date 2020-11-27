Zara Ziraat Odası çiftçilere piyasaya göre çok ucuz fiyattan yem temin edecek!

Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, özel bir firma ile yapılan anlaşma kapsamındalere ucuztemin edileceği aktarıldı. Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ile özel firmanın yetkilisi Murat Özmen ile imzalanan protokol sonrasında Şimşek, çiftçilere ucuz yem temin etme çalışmalarının 2 sene evvel başladığı ifade etti.

Bu sene imzalanan protokol sonrasında Zara Ziraat Odası üyelerinin anlaşmadan son derece memnun olduklarını söyleyen Şimşek, taleplerin çokluğundan kaynaklı bu sene piyasa araştırması yaparak en uygun fiyatla teklif yapan firmayla sözleşme imzaladıklarını bildirdi. İmzalanan anlaşma ile zam gelmesi durumunda bile 2020 senesi sonuna kadar fiyat farkı uygulanmayacağını ve çiftçilerin ürünle alakalı memnuniyetlerine göre alım işlemine devam edileceğini aktardı. İstenmesi halinde tek taraflı olarak sözleşmenin feshedileceğini belirtti.