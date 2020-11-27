İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Zara Ziraat Odası çiftçilere piyasaya göre çok ucuz fiyattan yem temin edecek!

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, özel bir firma ile yaptıkları protokol sonrasında çiftçilere piyasaya göre oldukça uygun fiyata yem temin edileceğini ifade etti. Çiftçilerin üründen memnun kalmaları halinde anlaşma kapsamında yem alınmaya devam edilecek...

27 Kasım 2020 Cuma 00:00
Zara Ziraat Odası çiftçilere piyasaya göre çok ucuz fiyattan yem temin edecek!
Takip Et:


Zara Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, özel bir firma ile yapılan anlaşma kapsamında çiftçilere ucuz yem temin edileceği aktarıldı. Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ile özel firmanın yetkilisi Murat Özmen ile imzalanan protokol sonrasında Şimşek, çiftçilere ucuz yem temin etme çalışmalarının 2 sene evvel başladığı ifade etti.

Bu sene imzalanan protokol sonrasında Zara Ziraat Odası üyelerinin anlaşmadan son derece memnun olduklarını söyleyen Şimşek, taleplerin çokluğundan kaynaklı bu sene piyasa araştırması yaparak en uygun fiyatla teklif yapan firmayla sözleşme imzaladıklarını bildirdi. İmzalanan anlaşma ile zam gelmesi durumunda bile 2020 senesi sonuna kadar fiyat farkı uygulanmayacağını ve çiftçilerin ürünle alakalı memnuniyetlerine göre alım işlemine devam edileceğini aktardı. İstenmesi halinde tek taraflı olarak sözleşmenin feshedileceğini belirtti.



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çiftçiYemZara Ziraat OdasıZiraat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı
Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı
Tartıştığı halk otobüsü sürücüsüne copla saldırdı
Tartıştığı halk otobüsü sürücüsüne copla saldırdı
Cezaevinden izinli çıktı, sarı çakmağı altın diye sattı
Cezaevinden izinli çıktı, sarı çakmağı altın diye sattı
26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: 29132 yeni vaka tespit edildi
26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: 29132 yeni vaka tespit edildi
Yaşlı çift 2 gün arayla korona virüse yenildi
Yaşlı çift 2 gün arayla korona virüse yenildi
Taciz ve tecavüze uğradı, annesini inandıramadı:
Taciz ve tecavüze uğradı, annesini inandıramadı: "Sen yaparsın, o yapmaz"

Popüler Haberler

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 27 Kasım 2020 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Kasım 2020 Cuma
Hafta sonu 28 Kasım 2020 Cumartesi açık noter var mı? 28 Kasım 2020 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Evde bakım maaşı yatan iller 27 Kasım 2020 Cuma - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
AÖL sınavına eski kimlikle girilebilir mi? AÖL sınavlarında kimlik ibrazı zorunlu mu?
Evde koronavirüs hastaları nelere dikkat edilmeli, nasıl tedbirler almalı?
BİM 27 Kasım 2020 efsane Cuma indirimleri aktüel kataloğu
Cyberpunk 2077 çıkış tarihi belli oldu mu? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ve fiyatı
Kuruluş Osman Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi?
Hükumet kabine toplantısı ne zaman, hangi gün olacak?
Devlet kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı alma şartları ve başvurusu
2019 YKS sınav başarı duası - Sınav öncesi ve sınavda okunacak dualar - Nihat Hatipoğlu sınavda okunacak başarı duası
2020 Spotify Premium abonelik ücretleri ne kadar? Spotify 3 ay deneme süresi ücretsiz kullanım
YKS tercih iptali yapılabilir mi? Tercih iptali nasıl yapılır?
Kredi Kartı sahtekarlığına maruz kaldıysanız ne yapmalısınız? Bu adımları izleyin!
İpragaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
Toki sosyal konut kredisi nasıl alınır? 2020 Toki konut kredisi veren bankalar
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2020 Trafik cezası sorgulama
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Findeks notu ne demek? Findeks notu ücretsiz nasıl hesaplanır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.