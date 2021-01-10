Zamlı rakı fiyatları ne kadar oldu? 35lik, 50lik, 70lik, 100lük, 150lik yeni rakı fiyatları ne kadar?

2021 yılının gelmesiyle birlikte neredeyse tüm sektörlerdeki ürünlere zamlar gelmeye başladı. Alkollü içkilere de yılbaşı ile birlikte %17.7 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geldi. Bundan dolayı alkol alacak vatandaşlarımız 2021 35’lik, 50’lik, 70’lik, 100’lük ve 150’lik rakı fiyatlarını merak ediyor. Tayfa rakı, Efe göbek rakı, Beylerbeyi göbek rakısı, Burgaz göbek rakısı, Çilingir yaş üzüm rakı, İzmir göbek rakı, Tekirdağ altın rakısı gibi rakıların güncel fiyatları araştırılıyor.
Vergiler alkol derecesine göre de değişmektedir. Alkol derecesi %18’den az olan şaraplarda ÖTV miktarı 81,38 TL iken 95,29 TL’ye yükseltildi. Alkol derecesi %22 olan içkilerde oran 279,29 TL’den 326,99 TL’ye yükseldi. Tütün içerikli purolarda ise 0,3747 TL iken 0,4386 TL oldu. Maktu vergi tutarı ise 0,5008 TL iken 0,5863 TL oldu.
2021 Güncel Rakı Fiyatları
- 35’lik küçük yeni rakı: 81 TL
- 50’lik yeni rakı: 114 TL
- 70’lik yeni rakı: 159,50 TL
- 100’lük yeni rakı 219 TL
- 150’lik yeni rakı 325 TL
- 35’lik yeni rakı yeni seri 89 TL
- 50’lik yeni rakı yeni seri 122 TL
- 70’lik yeni rakı yeni seri 169 TL
- 100’lük yeni rakı yeni seri 227 TL
- 35’lik yeni rakı ustaların karışımı 97 TL
- 50’lik yeni rakı ustaların karışımı 135 TL
- 70’lik yeni rakı ustaların karışımı 189 TL
- 35’lik yeni rakı ala serisi 104 TL
- 70’lik yeni rakı ala serisi 204 TL
Tekirdağ Rakısı Güncel Fiyatları
- 35’lik Tekirdağ rakısı 84 TL
- 50’lik Tekirdağ rakısı 119 TL
- 70’lik Tekirdağ rakısı 168 TL
- 100’lük Tekirdağ rakısı 228 TL
- 35’lik Tekirdağ rakısı Trakya serisi 89 TL
- 70’lik Tekirdağ rakısı Trakya serisi 175 TL
- 35’lik Tekirdağ rakısı altın serisi 93 TL
- 50’lik Tekirdağ rakısı altın serisi 126 TL
- 70’lik Tekirdağ rakısı altın serisi 175 TL
- 100’lük Tekirdağ rakısı altın serisi 238 TL
- 35’lik Tekirdağ rakısı kavrulmuş anason 99 TL
- 70’lik Tekirdağ rakısı kavrulmuş anason 194 TL
- 35’lik Tekirdağ rakısı no:10 numara 140 TL
- 70’lik Tekirdağ rakısı no:10 numara 230 TL
İzmir Rakısı Güncel Fiyatları
- 35’lik İzmir rakısı 74 TL
- 50’lik İzmir rakısı 104 TL
- 70’lik İzmir rakısı 145 TL
- 100’lük İzmir rakısı 204 TL
- 35’lük İzmir rakısı yaş üzüm 76 TL
- 50’lik İzmir rakısı yaş üzüm 108 TL
- 70’lik İzmir rakısı yaş üzüm 149 TL
- 100’lük İzmir rakısı yaş üzüm 209 TL
- 35’lik İzmir rakısı göbek 89 TL
- 70’lik İzmir rakısı göbek 170 TL
- 70’lik İzmir rakısı sakızlı 207 TL
Çilingir Rakı Güncel Fiyatları
- 35’lik çilingir rakı 64 TL
- 70’lik çilingir rakı 122,90 TL
- 100’lük çilingir rakı 173,90 TL
- 35’lik çilingir xtra rakı 66,90 TL
- 70’lik çilingir xtra rakı 130,50 TL
- 100’lük çilingir xtra rakı 180,90 TL
- 35’lik çilingir xtra yaş üzüm rakı 69,50 TL
- 70’lik çilingir xtra yaş üzüm rakı 136,50 TL
Burgaz Rakı Güncel Fiyatları
- 35’lik Burgaz göbek rakısı 85 TL
- 50’lik Burgaz göbek rakısı 116,50 TL
- 70’lik Burgaz göbek rakı 163,50 TL
- 100’lük Burgaz göbek rakı 216 TL
- 35’lik Burgaz klasik rakı 75 TL
- 70’lik Burgaz klasik rakı 149 TL
- 100’lük Burgaz klasik rakı 205 TL
- 35’lik Burgaz export rakı 72 TL
- 50’lik Burgaz export rakı 101 TL
- 70’lik Burgaz export rakı 139 TL
- 100’lük rakı Burgaz export rakı 197 TL
Beylerbeyi Rakı Güncel Fiyatları
- 20’lik Beylerbeyi klasik rakı 53 TL
- 35’lik Beylerbeyi klasik rakı 75 TL
- 50’lik Beylerbeyi klasik rakı 108 TL
- 70’lik Beylerbeyi klasik rakı 149 TL
- 100’lük Beylerbeyi klasik rakı 285 TL
- 20’lik Beylerbeyi göbek rakı 73 TL
- 35’lik Beylerbeyi göbek rakı 108 TL
- 50’lik Beylerbeyi göbek rakı 149 TL
- 70’lik Beylerbeyi göbek rakı 199 TL
- 20’lik Beylerbeyi yaş üzüm 58 TL
- 35’lik Beylerbeyi yaş üzüm 85 TL
- 50’lik Beylerbeyi yaş üzüm 105 TL
- 70’lik Beylerbeyi yaş üzüm 160 TL
- 100’lük Beylerbeyi yaş üzüm 215 TL
Efe Rakı Güncel Fiyatları
- 35’lik 69,50 TL
- 50’lik 98,50 TL
- 70’lik 138,50 TL
- 100’lük 195 TL
Tayfa Rakı Güncel Fiyatları
- 35’lik rakı 65 TL
- 50’lik rakı 92 TL
- 70’lik rakı 126 TL
- 100’lük rakı 182 TL