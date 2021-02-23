İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Zabıtalık başvurusu nasıl yapılır? 2021 Zabıtaların çalışma saatleri

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Zabıtalık başvurusu nasıl yapılır? Zabıtaların çalışma saatleri haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 23 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 06:43
Zabıtalık başvurusu nasıl yapılır? 2021 Zabıtaların çalışma saatleri
Takip Et:

Zabıtalar yerel yönetimlere bağlı olarak çalışan, kamu düzeni ve halk sağlığının korunması için denetim yapan kişilerdir. Bu bakımdan zabıtalar özelliklere il ve ilçelerde yaşayan kişilerin huzur ve sağlığı açısından çok önemlidir. Zabıtalar yerel yönetimler tarafından belirlenen yerlerin ruhsatını, yasakları ve izinlerini denetleyen kişilerdir. Zabıtalar devlet memuru kategorisinde yer alır ve memurların bütün haklarından yararlanabilmektedir.

Zabıtaların Yetki Alanları

Zabıtalar haklın huzurunu ve sağlığını koruma açısından en önemli görevi üstlenen memurlardandır. Zabıtalar şehirde kurulan semt pazarlarında denetim yapma hakkın sahiptir. Güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlayan zabıtalar, korunmaya ihtiyacı olan yaşlı, engelli ve çocukları sosyal hizmetlere bildirebilme görevine sahiptir.

Zabıtalar denetim gerçekleştirdikleri yerlerin ilçe sağlık müdürlüğü standartlarında olmasını sağlar. İl ve ilçe sağlık müdürlükleriyle entegre bir şekilde çalışan zabıtalar, usulsüz olarak para talep eden dilenci, satıcı gibi kişileri de kontrol etme hakkına sahiptir. Zabıtalar belediyeler tarafından yasak olan bütün olayları denetleyebilir.

Vatandaşların şikayetleri üzerine de işlem yapabilen zabıtalar, yerel yönetim mevzuatına aykırı olan yerlere cezai işlem uygulayabilir.

Zabıta Olma Şartları Nelerdir?

Zabıta olabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Zabıta olmak isteyen erkekler için boy sınırı 175 cm, kadınlar için ise 165 cm’dir. En az lise ve dengi bir kurumdan mezun olması gereken zabıtaların, KPSS sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Zabıtalığa başvuracak kişilerin Türk Vatandaşı olması ve 30 yaşını geçmemesi gerekmektedir. Kamu haklarından mahrum olmaması gereken bu kişilerin, herhangi bir suç kaydının da olmaması gerekir.

Zabıtalık İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Zabıta olabilmek için öncelikle gerekli şartları sağlamak ve KPSS sınavından yeterli puanı almış olmak gerekir. Zabıta adayları değerlendirmeye alınırken KPSS puanlarına göre sıralanır ve sonrasında adaylar sözlü mülakatlara alınmaktadır. Adaylar sözlü mülakatta en az 70 puan almalıdır. Puanların ardından sıralamalar düzenlenir ve yerel yönetimlerin ihtiyacı olan zabıta kadroları açıklanır. Alımlar kadrolardaki ihtiyaçlar çerçevesinde yapılmaktadır.

Zabıta olma hakkı elde eden adayların bazı evrakları kuruma iletmesi gerekir. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı, adli sicil kaydı, askerlik durumu, diploma, ehliyet, son 6 ay içerisinde çekişmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu yer almaktadır. Belgelerinde herhangi bir sorun olmayan kişiler zabıta olarak görev yapmaya başlayabilir.

Zabıtalık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Zabıta olmak isteyen kişiler eğer TSK bünyesinde çalışıyorsa görevlerinden istifa etmelidir. Polisler ise emniyetten ayrılarak yazılı sınava tabii olmadan zabıta olabilir. Zabıta olmak isteyen kişilerin KPSS’den alması gereken minimum puan 60 olarak belirlenmiştir. Zabıta başvuruları şahsen belediyelere girilerek ve online olarak yapılmaktadır.

Zabıta Olmak İçin Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekir?

Zabıta olabilmek için lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak gerekmektedir. Bununla birlikte KPSS’den en az 60 almış olmak ve 30 yaşından büyük olmamak gerekmektedir. 30 yaşından büyük olan kişiler zabıtalık için başvuru yapamazlar.

Kadın zabıta adayları için de KPSS ve lise mezunu olma şartı geçerlidir. Kadınların zabıta olabilmesi için 165 cm’den uzun olması gerekir.

Farklı Kurumdan Nakil İle Nasıl Zabıta Olunur?

Polis veya TSK’da görevli kişiler istifalarını vererek zabıtalığa geçiş yapabilir. Bunun için öncelikle terhis belgesi ve belediyelerin kadro açması gerekir. Nakil yapmak isteyen kişilerin adli bir cezasının olmaması, teskere belgesini sunması ve 30 yaşını geçmemiş olması gerekir.

Zabıtaların Çalışma Saatleri

Belediyede görevli zabıtaların haftalık çalışma saatleri 48 saatten fazla olmaz ve çalışma saatleri 6 gün üzerinden düzenlenir. Zabıtaların çalışma saatleri vardiyalar halindedir ve görev gereği 24 saat iş 48 saat istirahat verilebilmektedir.

Zabıta Maaşları Ne Kadar?

Belediyelerde çalışmakta olan zabıtalar devlet memuru sayılır ve maaşlar devlet tarafından ödenir. Son yapılan düzenlemelerle birlikte en düşük zabıta maaşı 3 bin 500 TL olarak ilan edildi. Ayrıca diğer devlet yardımları ile birlikte zabıta maaşları artabilmektedir. Günümüzde uygulanmakta olan prosedürlere göre zabıta maaşları 3 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik göstermektedir.



Son Güncelleme: 23.02.2021 06:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Devlet MemuruZabıta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 lira için üç yerinden bıçaklandı
5 lira için üç yerinden bıçaklandı
Kumarhane baskınında 25 kişi yakalandı
Kumarhane baskınında 25 kişi yakalandı
NASA'nın teşekkür mektubu verdiği
NASA'nın teşekkür mektubu verdiği "Diyarbakır astronomu" hayatını kaybetti!
Ağrı'da tefecilik operasyonu: 12 şahıs tutuklandı!
Ağrı'da tefecilik operasyonu: 12 şahıs tutuklandı!
21 Şubat 2021 Pazar Süper Loto sonuçları...
21 Şubat 2021 Pazar Süper Loto sonuçları...
ABD'de yaşayan bir kadın, 50 sene önce kaybettiği alyansına tekrardan kavuştu!
ABD'de yaşayan bir kadın, 50 sene önce kaybettiği alyansına tekrardan kavuştu!

Popüler Haberler

Tiktok Üzerinden nasıl para kazanılır? Tiktokta para kazanma şartları ve yolları
Zabıtalık başvurusu nasıl yapılır? 2021 Zabıtaların çalışma saatleri
Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? 2021 Emekli maaşı promosyon ödemeleri ne zaman yapılır?
Devletin öğrencilere verdiği para yardımları nelerdir? 2021 Hangi şartlarda öğrenci yardımı ve devlet bursu alınabilir?
SGK ilişiksiz belgesi için istenen evraklar nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi geçerlilik süresi
Ptt kart şifresi nasıl alınır? SMS ile PTT kart şifresi alma
Şartlı eğitim yardımı ödemeleri nereye yatırılır? Telefon ile şartlı eğitim yardımı sorgulaması 2021
cep telefonu imei sorgulama nerden, nasıl yapılır? Cep Telefonu IMEI numarasının gizli tutulmasının önemi nedir?
SGK tüp bebeği kaç kez karşılıyor? 2021 SGK tüp bebeğin ne kadarını karşılıyor?
Hasta kabul sekreterliğinin türleri ve görevleri nelerdir? Hasta kabul sekreterliği çalışma saatleri
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Hülya Özdemir kaç yaşında, nereli?
Ripple (XRP) ile SEC arasındaki dava ne zaman? Ripple SEC arasındaki dava sonrası neler olur?
B117 virüsü nedir? Hangi ülkelerde görüldü?
The Moodys 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? The Moodys yeni sezon onayını aldı!
Devletten maddi durumu kötü olan ihtiyaç sahiplerine ev eşyası yardımı
23 Şubat 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
1500 tl ye alınabilecek cep telefonları listesi
Erken emeklilikte emekli maaşları ne kadar olur? Hangi emekli ne kadar maaş alır?
23 Şubat 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Çukur finale kaç bölüm kaldı?
Kanal 7 Emanet 122. Bölüm Özeti ve Fragmanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.