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Zabıta olmak için nereye başvurulmalıdır? Zabıta olmak için gereken şartlar

Zabıta olmak isteyen kişiler, gereken şartları araştırmaktadır. Zabıta nasıl olunur? İl ve ilçe belediyelerin zabıta alım ilanları takip edilerek başvuruda bulunulabilir. Başvuru şartları nelerdir? KPSS şartı bulunur mu? Haberimizde...

17 Şubat 2021 Çarşamba 14:10
Zabıta olmak için nereye başvurulmalıdır? Zabıta olmak için gereken şartlar
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Zabıta olabilmek için KPSS puanı olması gerekiyor. İl ve ilçe belediyelerde çalışacak zabıtaların alımları belediyeler tarafından yapılıyor. KPSS puanı yeterli ise ilanlara başvuruda bulunulabilir. Daha sonra sözlü mülakat yapılır. Mülakatta alınan puan ile KPSS puanının toplam 70 olması gerekmektedir. Sınırlı alım yapılacağından puan sıralaması belirleyici bir unsurdur.

Zabıta olmak için gereken şartlar

En az lise mezunu olunmalıdır. KPSS sınav şartı bulunmaktadır. Yabancı okul mezunu olunması durumunda denklik belgesi önemlidir. Erkek adayların 1.75, kadın adayların ise 1.65 boy sınırı bulunmaktadır. T.C. vatandaşı olunmalıdır. 30 yaşın altında olunması şartı aranır.

Gereken belgeler

Başvuru dilekçesi, T.C. kimlik belgesi, adli sicil kaydı, diploma, terhis belgesi, en az B sınıfı sürücü belgesi, son 6 ay süresinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir.



Son Güncelleme: 17.02.2021 14:10
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Anahtar Kelimeler:
ZabıtaKPSS
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