Zabıta olmak için nereye başvurulmalıdır? Zabıta olmak için gereken şartlar

Zabıta olmak için gereken şartlar
En az lise mezunu olunmalıdır. KPSS sınav şartı bulunmaktadır. Yabancı okul mezunu olunması durumunda denklik belgesi önemlidir. Erkek adayların 1.75, kadın adayların ise 1.65 boy sınırı bulunmaktadır. T.C. vatandaşı olunmalıdır. 30 yaşın altında olunması şartı aranır.
Gereken belgeler
Başvuru dilekçesi, T.C. kimlik belgesi, adli sicil kaydı, diploma, terhis belgesi, en az B sınıfı sürücü belgesi, son 6 ay süresinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir.
Son Güncelleme: 17.02.2021 14:10