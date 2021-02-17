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Zabıta olma şartları nelerdir? 2021 Zabıta nasıl olunuyor?

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Zabıta olma şartları nelerdir? Zabıta nasıl olunuyor? haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 17 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Şubat 2021 Çarşamba 10:42
Zabıta olma şartları nelerdir? 2021 Zabıta nasıl olunuyor?
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Zabıtalar yerel yönetimlere bağlı olarak çalışan, kamu düzeni ve halk sağlığının korunması için denetim yapan kişilerdir. Bu bakımdan zabıtalar özelliklere il ve ilçelerde yaşayan kişilerin huzur ve sağlığı açısından çok önemlidir. Zabıtalar yerel yönetimler tarafından belirlenen yerlerin ruhsatını, yasakları ve izinlerini denetleyen kişilerdir. Zabıtalar devlet memuru kategorisinde yer alır ve memurların bütün haklarından yararlanabilmektedir.

Zabıtaların Yetki Alanları

Zabıtalar haklın huzurunu ve sağlığını koruma açısından en önemli görevi üstlenen memurlardandır. Zabıtalar şehirde kurulan semt pazarlarında denetim yapma hakkın sahiptir. Güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlayan zabıtalar, korunmaya ihtiyacı olan yaşlı, engelli ve çocukları sosyal hizmetlere bildirebilme görevine sahiptir.

Zabıtalar denetim gerçekleştirdikleri yerlerin ilçe sağlık müdürlüğü standartlarında olmasını sağlar. İl ve ilçe sağlık müdürlükleriyle entegre bir şekilde çalışan zabıtalar, usulsüz olarak para talep eden dilenci, satıcı gibi kişileri de kontrol etme hakkına sahiptir. Zabıtalar belediyeler tarafından yasak olan bütün olayları denetleyebilir.

Vatandaşların şikayetleri üzerine de işlem yapabilen zabıtalar, yerel yönetim mevzuatına aykırı olan yerlere cezai işlem uygulayabilir.

Zabıta Olma Şartları Nelerdir?

Zabıta olabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Zabıta olmak isteyen erkekler için boy sınırı 175 cm, kadınlar için ise 165 cm’dir. En az lise ve dengi bir kurumdan mezun olması gereken zabıtaların, KPSS sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Zabıtalığa başvuracak kişilerin Türk Vatandaşı olması ve 30 yaşını geçmemesi gerekmektedir. Kamu haklarından mahrum olmaması gereken bu kişilerin, herhangi bir suç kaydının da olmaması gerekir.

Zabıtalık İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Zabıta olabilmek için öncelikle gerekli şartları sağlamak ve KPSS sınavından yeterli puanı almış olmak gerekir. Zabıta adayları değerlendirmeye alınırken KPSS puanlarına göre sıralanır ve sonrasında adaylar sözlü mülakatlara alınmaktadır. Adaylar sözlü mülakatta en az 70 puan almalıdır. Puanların ardından sıralamalar düzenlenir ve yerel yönetimlerin ihtiyacı olan zabıta kadroları açıklanır. Alımlar kadrolardaki ihtiyaçlar çerçevesinde yapılmaktadır.

Zabıta olma hakkı elde eden adayların bazı evrakları kuruma iletmesi gerekir. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı, adli sicil kaydı, askerlik durumu, diploma, ehliyet, son 6 ay içerisinde çekişmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu yer almaktadır. Belgelerinde herhangi bir sorun olmayan kişiler zabıta olarak görev yapmaya başlayabilir.

Zabıtalık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Zabıta olmak isteyen kişiler eğer TSK bünyesinde çalışıyorsa görevlerinden istifa etmelidir. Polisler ise emniyetten ayrılarak yazılı sınava tabii olmadan zabıta olabilir. Zabıta olmak isteyen kişilerin KPSS’den alması gereken minimum puan 60 olarak belirlenmiştir. Zabıta başvuruları şahsen belediyelere girilerek ve online olarak yapılmaktadır.

Zabıta Olmak İçin Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekir?

Zabıta olabilmek için lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak gerekmektedir. Bununla birlikte KPSS’den en az 60 almış olmak ve 30 yaşından büyük olmamak gerekmektedir. 30 yaşından büyük olan kişiler zabıtalık için başvuru yapamazlar.

Kadın zabıta adayları için de KPSS ve lise mezunu olma şartı geçerlidir. Kadınların zabıta olabilmesi için 165 cm’den uzun olması gerekir.

Farklı Kurumdan Nakil İle Nasıl Zabıta Olunur?

Polis veya TSK’da görevli kişiler istifalarını vererek zabıtalığa geçiş yapabilir. Bunun için öncelikle terhis belgesi ve belediyelerin kadro açması gerekir. Nakil yapmak isteyen kişilerin adli bir cezasının olmaması, teskere belgesini sunması ve 30 yaşını geçmemiş olması gerekir.

Zabıtaların Çalışma Saatleri

Belediyede görevli zabıtaların haftalık çalışma saatleri 48 saatten fazla olmaz ve çalışma saatleri 6 gün üzerinden düzenlenir. Zabıtaların çalışma saatleri vardiyalar halindedir ve görev gereği 24 saat iş 48 saat istirahat verilebilmektedir.

Zabıta Maaşları Ne Kadar?

Belediyelerde çalışmakta olan zabıtalar devlet memuru sayılır ve maaşlar devlet tarafından ödenir. Son yapılan düzenlemelerle birlikte en düşük zabıta maaşı 3 bin 500 TL olarak ilan edildi. Ayrıca diğer devlet yardımları ile birlikte zabıta maaşları artabilmektedir. Günümüzde uygulanmakta olan prosedürlere göre zabıta maaşları 3 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik göstermektedir.



Son Güncelleme: 17.02.2021 10:42
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Anahtar Kelimeler:
Devlet MemuruZabıta
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