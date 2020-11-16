İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

Zabıta çalışma koşulları nasıldır? 2020 Zabıta çalışma saatleri ve çalışma günleri

16 Kasım 2020 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Zabıta çalışma koşulları nasıldır? Zabıta çalışma saatleri ve çalışma günleri haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Kasım 16 Pazartesi günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 02:28
Zabıta çalışma koşulları nasıldır? 2020 Zabıta çalışma saatleri ve çalışma günleri
Takip Et:

Zabıtalar yerel yönetimlere bağlı olarak çalışan, kamu düzeni ve halk sağlığının korunması için denetim yapan kişilerdir. Bu bakımdan zabıtalar özelliklere il ve ilçelerde yaşayan kişilerin huzur ve sağlığı açısından çok önemlidir. Zabıtalar yerel yönetimler tarafından belirlenen yerlerin ruhsatını, yasakları ve izinlerini denetleyen kişilerdir. Zabıtalar devlet memuru kategorisinde yer alır ve memurların bütün haklarından yararlanabilmektedir.

Zabıtaların Yetki Alanları

Zabıtalar haklın huzurunu ve sağlığını koruma açısından en önemli görevi üstlenen memurlardandır. Zabıtalar şehirde kurulan semt pazarlarında denetim yapma hakkın sahiptir. Güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlayan zabıtalar, korunmaya ihtiyacı olan yaşlı, engelli ve çocukları sosyal hizmetlere bildirebilme görevine sahiptir.

Zabıtalar denetim gerçekleştirdikleri yerlerin ilçe sağlık müdürlüğü standartlarında olmasını sağlar. İl ve ilçe sağlık müdürlükleriyle entegre bir şekilde çalışan zabıtalar, usulsüz olarak para talep eden dilenci, satıcı gibi kişileri de kontrol etme hakkına sahiptir. Zabıtalar belediyeler tarafından yasak olan bütün olayları denetleyebilir.

Vatandaşların şikayetleri üzerine de işlem yapabilen zabıtalar, yerel yönetim mevzuatına aykırı olan yerlere cezai işlem uygulayabilir.

Zabıta Olma Şartları Nelerdir?

Zabıta olabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Zabıta olmak isteyen erkekler için boy sınırı 175 cm, kadınlar için ise 165 cm’dir. En az lise ve dengi bir kurumdan mezun olması gereken zabıtaların, KPSS sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Zabıtalığa başvuracak kişilerin Türk Vatandaşı olması ve 30 yaşını geçmemesi gerekmektedir. Kamu haklarından mahrum olmaması gereken bu kişilerin, herhangi bir suç kaydının da olmaması gerekir.

Zabıtalık İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Zabıta olabilmek için öncelikle gerekli şartları sağlamak ve KPSS sınavından yeterli puanı almış olmak gerekir. Zabıta adayları değerlendirmeye alınırken KPSS puanlarına göre sıralanır ve sonrasında adaylar sözlü mülakatlara alınmaktadır. Adaylar sözlü mülakatta en az 70 puan almalıdır. Puanların ardından sıralamalar düzenlenir ve yerel yönetimlerin ihtiyacı olan zabıta kadroları açıklanır. Alımlar kadrolardaki ihtiyaçlar çerçevesinde yapılmaktadır.


Zabıta olma hakkı elde eden adayların bazı evrakları kuruma iletmesi gerekir. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı, adli sicil kaydı, askerlik durumu, diploma, ehliyet, son 6 ay içerisinde çekişmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu yer almaktadır. Belgelerinde herhangi bir sorun olmayan kişiler zabıta olarak görev yapmaya başlayabilir.

Zabıtalık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Zabıta olmak isteyen kişiler eğer TSK bünyesinde çalışıyorsa görevlerinden istifa etmelidir. Polisler ise emniyetten ayrılarak yazılı sınava tabii olmadan zabıta olabilir. Zabıta olmak isteyen kişilerin KPSS’den alması gereken minimum puan 60 olarak belirlenmiştir. Zabıta başvuruları şahsen belediyelere girilerek ve online olarak yapılmaktadır.

Zabıta Olmak İçin Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekir?

Zabıta olabilmek için lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak gerekmektedir. Bununla birlikte KPSS’den en az 60 almış olmak ve 30 yaşından büyük olmamak gerekmektedir. 30 yaşından büyük olan kişiler zabıtalık için başvuru yapamazlar.

Kadın zabıta adayları için de KPSS ve lise mezunu olma şartı geçerlidir. Kadınların zabıta olabilmesi için 165 cm’den uzun olması gerekir.

Farklı Kurumdan Nakil İle Nasıl Zabıta Olunur?

Polis veya TSK’da görevli kişiler istifalarını vererek zabıtalığa geçiş yapabilir. Bunun için öncelikle terhis belgesi ve belediyelerin kadro açması gerekir. Nakil yapmak isteyen kişilerin adli bir cezasının olmaması, teskere belgesini sunması ve 30 yaşını geçmemiş olması gerekir.

Zabıtaların Çalışma Saatleri

Belediyede görevli zabıtaların haftalık çalışma saatleri 48 saatten fazla olmaz ve çalışma saatleri 6 gün üzerinden düzenlenir. Zabıtaların çalışma saatleri vardiyalar halindedir ve görev gereği 24 saat iş 48 saat istirahat verilebilmektedir.

Zabıta Maaşları Ne Kadar?

Belediyelerde çalışmakta olan zabıtalar devlet memuru sayılır ve maaşlar devlet tarafından ödenir. Son yapılan düzenlemelerle birlikte en düşük zabıta maaşı 3 bin 500 TL olarak ilan edildi. Ayrıca diğer devlet yardımları ile birlikte zabıta maaşları artabilmektedir. Günümüzde uygulanmakta olan prosedürlere göre zabıta maaşları 3 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik göstermektedir.



Son Güncelleme: 16.11.2020 02:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Devlet MemuruZabıta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da kahreden haber! Kamyonun altında kalan engelli kişi can verdi
Adana'da kahreden haber! Kamyonun altında kalan engelli kişi can verdi
Gaziantep'te otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı
Gaziantep'te otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı
Pendik'te müteahhide silahlı saldırı
Pendik'te müteahhide silahlı saldırı
Hastanede korkunç olay! Refakatçi olarak kaldığı hastanede intihar etti
Hastanede korkunç olay! Refakatçi olarak kaldığı hastanede intihar etti
Korona virüs denetimlerinde 5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı
Korona virüs denetimlerinde 5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı
Kahramanmaraş'ta iki genç arasındaki kız meselesi kanlı bitti
Kahramanmaraş'ta iki genç arasındaki kız meselesi kanlı bitti

Popüler Haberler

Tiktok Üzerinden nasıl para kazanılır? Tiktokta para kazanma şartları ve yolları
Zabıta çalışma koşulları nasıldır? 2020 Zabıta çalışma saatleri ve çalışma günleri
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2020 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları
SGK ilişiksiz belgesi nasıl alınır? SGK ilişiksizlik belgesi online başvuru işlemleri ve SGK ilişiksiz belgesi yönetmeliği
PTT Çağrı merkezi aracılığıyla PTT kart şifre alma işlemleri
Şartlı eğitim yardımından kimler yararlanabilir? 2020 Şartlı Eğitim Yardımı başvuru şartları
E-devlet cep telefonu imei kayıt işlemi nasıl yapılır? 2020 Internetten (e-devlet) cep telefonu imei kaydı
sgk tüp bebek için gerekli evraklar 2020
Hasta kabul sekreterliği için gerekli belgeler nelerdir? Hasta kabul sekreterliği hakkında bilgi
Boşanan kadınlara devlet yardımı var mı? 2020 Boşanmış kadınlara maddi yardımlar
2020 Asgari ücret ne kadar olacak?Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
Kehribar güneş tutulması nedir? 2019 yılında kehribar güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek?
Sidre Ağacı nedir? Sidre ne demektir? Sidret’ül Mübteha hakkında bilgi ve anlamı
İŞKUR 5 Şehirde 15-30 Yaş Arası Gençler için Başvuruları Almaya Başladı
2020 Şubat Ayı devlet memurları E-Bordro yayımlandı!
La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlayacak? La Case De Papel 5. sezonda final mi olacak?
TÜVTÜRK araç muayene ücreti güncel fiyatları ne kadar? Araç muayene tarihi sorgulaması nasıl yapılır?
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Kasım 2020
Kanal D İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi oyuncuları ve konusu
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Kasım 2020 Pazartesi
E devlet findeks kredi notu öğrenme işlemleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.