Zabıt Katibi olmanın şartları nelerdir? Zabıt Katipleri 2020 yılında ne kadar maaş alırlar?

Üniversite ve lise mezunlarının en merak ettiği mesleklerden bir tanesi olan zabıt katipliği her zaman merak edilen mesleklerden bir tanesidir. Adliyelerde çalışmak isteyen kişilerin hayallerinde olan zabıt katipliği araştırılmaktadır.

Zabıt katibi nedir?

Adliyelerde, bölge icra mahkemeleri, seçim kuruları ve icra dairelerinde duruşmadan çıkan tutanakları düzenleme ve yazma işini yapan personeldir. İcra takip işlemlerinde çıkan sonucu yasalara ve usule uygun şekilde yazan kişilerdir.

Davalara ait yazılan yazıları ilgili kuruma göndermekle görevlidirler. Aynı zamanda duruşmanın olacağı günün bir gün öncesinde gerekli tüm yazıları da zabıt katipleri yazmaktadır. Yapılan duruşma sonrasında tutuklama ve serbest bırakma durumlarını da usule uygun olarak yazarak gerekli kurumlara göndermekle görevlendirilirler.

Zabıt katibi olmak için hangi bölümlerden mezun olmak gerektiğini, gerekli şartları ve zabıt katibi olarak kimlerin başvuru yapabilecekleri de merak ediliyor. Zabıt katibi olmak için aranan şartlardan ilki bilgisayar kullanımıdır.

Zabıt katibi alımlarında ki özel şartlar nelerdir?

Zabıt katibi alımlarında belirlenen özel şartlara bakıldığında yüksek okullar veya fakültelerde bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya adalet meslek yüksekokullarından mezun olmak yeterli olacaktır. Ayrıca adalet bölümünden mezun olanların MEB kurslarından bilgisayar kullanımlarını destekleyen sertifika veya belge almaları gerekir. İşe alımlarda yapılan sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olmakta zabıt katibi olmak için gereklidir.

Hangi fakülte mezunları zabıt katibi olabilir?

Lise ya da dengi okullardan bilgisayar veya ticaret bölümlerinden mezun olunması

Adalet meslek lisesi mezunu

Meslek yüksek okullarının adalet ve bilgisayar bölümü mezunu

Fakülte ve yüksek okullardan bilgisayar bölümü mezunu

Zabıt katipliği sınavı nasıl yapılır? KPSS’de zabıt katipliği için kaç puan alınmalıdır?

Bölümlerinden mezun olanlar zabıt katibi olabilirler.

Zabıt katibi olabilmek için öncelikle KPSS’ye girilmesi gerekmektedir. KPSS sınavında P3, ön lisans mezunları için P93, lise mezunları için P94 puan türlerinden en az 70 puan almak şarttır. Sözlü ve uygulamalı yapılan 2 sınavda da başarı elde etmek gerekmektedir. Uygulamaları sınav bilgisayar konusunda olduğu için hızlı klavye kullanmak gerekir. Komisyon tarafından verilen metnin 3 dakika içinde en az 90 kelime olmak üzere yazılması gerekir. sözlü sınavda ise sorulan soruların konular,

Atatürk ilke ve inkılap: 20 puan

Genel kültür: 20 puan

Konuyu kavrama ve ifade etme yeteneği: 20 puan

İlgilinin atanacağı kadronun gerektiği mesleki bilgiler ise: 40 puan değerinde olmaktadır.

Zabıt katipliğine başvuru şartları nelerdir?

Sınavlar öncesinde yapılması gerekenler adliye komisyonları tarafından belirlenen şartların yerine getirilerek sıralamanızın oluşturulmasıdır. Daha sonrasında adliye komisyonları toplam alınacak zabıt katibi sayısının 20 katı oranında başvuru açarlar. Bu işlem sonrasında ise sınavlara girişler başlar. Bunların olabilmesi için gereken belgeler ise,

Görevi devamlı olması halinde engel teşkil edebilecek hiçbir akıl, ruh hastalığı olmaması,

Sınav başvurusu yaparken 35 yaşını aşmamak,

T.C. vatandaşı olmak,

Askerliği tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Arşiv araştırma sonucunun olumlu olması,

657 sayılı kanuna göre belirtilen suçlardan mahrum olmak gerekmektedir.

Kimler zabıt katibi olabilir?

KPSS’ den 70 ve üzeri puan almaları gerekir. En az lise mezunu olmak gerekir.

Lise mezunu olan kişilerin ise bilgisayar veya daktilo sertifikasına sahip olması gerekir.

Lisans mezunları KPSS puanı üzerinden değerlendirilirler.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sınava girmeleri ve geçmeleri gerekir.

Daktilo sınavında F ya da Q klavye kullanılabilir olmaları gerekmektedir.

3 dakika içerisinde en az 90 kelimeyi hatasız yazmaları gerekir.

Sözlü sınava girerek başarılı olan kişiler zabıt katibi olarak göreve hak kazanmış olacaklardır.

Zabıt katipleri 2020 yılında ne kadar maaş alır?

Zabıt katiplerinde maaşlar görev yapılan yıla göre değişiklik göstermektedir. Buna göre,

İşe ilk başlayan zabıt katipler: 3.568,00 TL.

Hizmet yılı 1 yıl ve üzeri olan zabıt katipleri: 3.571,00 TL.

Hizmet yılı 2 yıl olan katipler: 3.574,00 TL.

Hizmet yılı 3 yıl olan zabıt katipleri: 3.646,00 TL.

Hizmet yılı 4 sene olan katipler: 3.650,00 TL.

Hizmet yılı 5 yıl olan zabıt katipleri: 3.653,00 TL.

Hizmet süresi 6 sene olan katipler: 3.657,00 TL.

Hizmet süresi 9 yıl ve üzeri olanlar: 3.657,00 TL.

Hizmet yılı 13 yıl ve üzeri olan zabıt katipleri: 4.110,00 TL.

Hizmet yılı 25 ve üzeri olan zabıt katipleri ise: 4.722,00 TL maaş almaktadırlar.

Zabıt katibi alımları 2020 yılında ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklamalar sonrasında zabıt katibi alımları için başvurular açıldı. 7 Eylül 2020 tarihinde başlayan başvurular 18 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.