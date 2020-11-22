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Z kuşağı nedir, özellikleri nelerdir? Z kuşağı hangi dönemi kapsar?

Z kuşağı, 2000 yılı sonrasında dünyaya gelen bireylere verilen bir addır. Sosyal medyada sıklıkla adı geçen Z kuşağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, Z kuşağı nedir? Z kuşağının özellikleri nelerdir? sorularını araştıyor.

22 Kasım 2020 Pazar 15:19
Z kuşağı nedir, özellikleri nelerdir? Z kuşağı hangi dönemi kapsar?
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Z kuşağı nedir? Z kuşağının özellikleri nelerdir?

 

2000 sonra doğan insanlara z kuşağı deniliyor ve gerek siyasiler gerekse sosyal mecralarda z kuşağı sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle 2020 belediye seçimleri sonrasında sıklıkla kullanılmaya başlayan z kuşağı tabiri pek çok vatandaş tarafından merak konusu oldu.

Z kuşağı nedir?

İntenet kuşağı olarak da adlandırılan z kuşağı, 2000 sonrası dünyaya gelen bireylere denir. Aynı zamanda milenyum çağı olarak adlandırılan 2000 yılı sonrasında dünyaya gelen bireylere verilen addır. Teknolojiyle iç içe olarak gelişmekte olan 2000 sonrası nesil çağında verdiği etkilerle büyük önem taşımaktadır.

Z kuşağının özellikleri nelerdir?

2000 sonrası dünyada, teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler olmuştur. Bu dönemde doğan yeni nesil z kuşağı teknolojiye daha yatkın ve etkin kullanmaktadır.  Bu kuşağa ait bireyler daha önceki dönemler olarak adlandırdığımız X ve Y kuşağına göre teknolojiye daha kolay adapte olmaları  en temel özellikleri arasındadır.  Diğer özellikleri ise;

  • Özgüvenleri oldukça yüksektir.
  • Bireysel özgürlükleri onlar için büyük önem taşımaktadır.
  • Analitik düşünme ve problem çözme konusunda son derece beceriklidirler.
  • Aile bireylerini rol model almazlar kendi yollarını kendileri çizmektedirler.
  • Haksızlığa karşı sessiz kalmazlar ve kendi haklarını ararlar.
  • Hayal dünyaları geniştir.
  • Kendilerini çok rahat ifade ederler.

 Z kuşağı ile nasıl iletişim kurulmalı?

Z kuşağı ile iletişime geçmek istediğimizde yapmamamız gereken en temel şey kendi çocukluğumuz ile kıyaslama yapmamak ve yaşanan değişimi kabul etmektir. Çünkü çok farklı bir çağda dünyaya gelen z kuşağının beklentileri, hayalleri, bulunduğu koşullar ve erişim kolaylıkları daha önceki dönemlere göre farklıdır. X ve Y dönenimin de ki ayıp veya sıra dışı gelen birçok durum bu nesil için oldukça normaldir. Özgülüklerine düşkün olduklarından kısıtlayıcı yaklaşımlardan uzak durulması gerekmektedir.

Z kuşağı hangi dönemi kapsar?


Z kuşağı 2000 sonrası doğan yeni nesil olarak belirtilmektedir. Bazı kaynaklar 1966-1997 yılları arasını da z kuşağı olarak adlandırmaktadır fakat bu doğru bir bilgi değildir.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 22.11.2020 15:19
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