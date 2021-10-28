Yüzme eğitmeni ne kadar maaş almaktadır? Yüzme eğitmeni iş ilanlarına nereden ulaşılır?

Yüzme eğitmeni ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Yüzme eğitmeni iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Yüzme eğitmeni tanımı nasıl yapılır?

Yüzme öğrenmeye yeni başlayan veya yüzme deneyimi olmayanlara yüzme öğrenmenin temel hususları hakkında bilgi veren, yol gösteren , yüzmeyi öğreten nitelikli kişidir.

Yüzme eğitmeni 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Yüzme eğitmeni olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 4.800 TL olarak ifade edilebilir Yüzme eğitmeni olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 7.500 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Yüzme eğitmeni olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

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Yüzme eğitmeni olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Yüzme eğitmeni olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. İlköğretimden mezun olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Yüzme eğitmeni ne iş yapmaktadır?

Yüzme eğitmeni olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak, Eğitim vereceği grubun düzeyine ve yaşına uygun bir çalışma planı hazırlamak ve uygulamak, Kurs süresi içerisinde günlük çalışma planına göre yüzücülere yüzme dersi vermek, Eğitime katılanlara uygulama yaptırmak, yüzme kabiliyetlerini geliştirmek, Kendine ayrılan ders saati içerisinde yüzücülere alanı ile ilgili bilgiler sunmak, Yüzücünün suyla hakimiyet kurması için gerekli çabayı harcayarak katılımcıyı cesaretlendirmek, Yüzücülerin su ile hakimiyet kurduktan sonra su içerisinde ilerlemeleri ve çabuk hareket etmeleri için teknikler öğretmek Yüzme kurallarını ve tekniklerini öğretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yüzme eğitmeni meslek ana grubu nedir?

Yüzme eğitmeni meslek alt ana grubu nedir?

Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarına dahil olarak çalışmaktadırlar.

Hukuk, sosyal, kültür ve benzeri alanlar ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları profesyonel meslek mensuplarıdır.

Yüzme eğitmeni meslek grubu nedir?

Spor ve fitnes çalışanlarına dahil olarak çalışırlar.

Yüzme eğitmeni meslek birim grubu nedir?

Spor antrenörleri, eğiticileri ve hakemleri mensupları birimindedirler.

Yüzme eğitmeni meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Yüzme eğitmeni meslek kodunu bulduk, ilgili kod 3422.42 olarak sözlükte geçmektedir.

Sizler ile bu haberimizde Yüzme eğitmeni olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Yüzme eğitmeni olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.