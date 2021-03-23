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Yüz Yüze eğitim ile ilgili önemli karar! Yetki İl MEM'e verildi

Aşamalı başlayan normalleşme ile birlikte okullarında yüz yüze eğitime devam etme durumlarının kararı İl Valiliklerine verilmişti. Çorum Valiliği bu kapsamda karar verme yetkisini İl Mİlli Eğitim Müdürlüğü'ne devretti.

23 Mart 2021 Salı 13:09
Yüz Yüze eğitim ile ilgili önemli karar! Yetki İl MEM'e verildi
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Türkiye'de 1 Mart tarihinden itibaren aşamalı normalleşme ile birlikte okullarda yüz yüze eğitime başlama kararı verilmişti. Bu karar ile birlikte şehirlerdeki okulların durumları ile ilgili olarak karar verme yetkisi ise İl Valiliklerine devredilmişti. Diğer bir değişle Valilik bazı okullarda yüz yüze eğitim kararı alabilirken, bazı okullarda ise uzaktan eğitim kararı alabilecek.

YETKİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLDİ

Bu kapsada Çorum Valiliği okullardaki yüz yüze eğitime karar verme yetkisini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasına göre Çorum'da vaka sayısı 100 binde 138,65'e yükseldi.

Öte yandan İl genelinde Mart ayı itibariyle ilkokul,ortaokul ve liselerde tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlama kararı alınmıştı.

 

 

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 13:09
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Anahtar Kelimeler:
çorumİL MİLLİ EĞİTİM
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