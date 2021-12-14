Yüz temizliği sırasında yapılan 7 hata nedir?

Sağlıklı ve pürüzsüz güzel bir cildin ilk yolu cilt temizliğine önem vermektir. Öyle ki yüzün temizliği güzel bir görüntü için çok önem taşımaktadır. Yüz temizliği esnasında bilmeden pek çok hata yapılıyor.

Yüz temizliğinde yapılan 7 hata

Yüz temizliğinde pek çok kişinin yaptığı 7 hata şunlardır;

-Cildi fazla yıkamak

-Aşırı peeling yapmak

-Sıcak su kullanmak

-Yüzü havluyla silmek

-Nemlendirici sürmek

-İyice durulamamak

-Yanlış ürün kullanmak

Yüzü fazla yıkamanın zararları nelerdir?

Yüz temizliğinde cildi çok fazla yıkamak, yapılan en büyük yanlışlardandır. Cildin sağlıklı olması için doğal bir yağ dengesine sahip olması gerekmekte. Yüzün sıkça yıkanması, bu yağ dengesinin bozulmasına sebep olur. Yağ dengesinde bozulma olan ciltte tahriş daha kolay olur ve ortaya istenmeyen kötü bir görüntü çıkabilir. Bu gibi bir durumla karşılaşmamak için her akla geldiğinde yüzün yıkanmamasına özen göstermek gerekmekte.

Yüze aşırı peeling yapmanın zararları nelerdir?

Yüz temizliğinde aşırı peeling uygulamak, yapılan yanlışlardan bir diğeridir. Peeling uygulanmasının amacı, ciltteki ölü derinin soyulması ve sağlıklı bir cilde kavuşmak. Sağlıklı bir cilt için peeling yönteminin haftada en çok iki kez uygulanması gerekmekte. Daha fazla peeling yapılması halinde cildin zarar görmesi beklenen bir sonuç olacaktır. Peeling için kullanılan kese yada kremlerin yalnızca iki kez uygulanması, sağlıklı bir cilt için yeterli olacak.

Yüzü sıcak suyla yıkamanın zararları nelerdir?

Pek çok kadın gözeneklerinin açılacağı düşüncesiyle aşırı sıcak suyla yüzlerini yıkamakta. Fakat aşırı sıcak su, cildin yağ dengesinin bozulmasına sebep olur. Bu durumlarda da cildin zarar görmesi beklenen bir sonuç olur. Sağlıklı bir cilde sahip olmak için yüzü ılık suyla yıkamak gerekmekte.

Yüzü havluyla silmenin zararları nelerdir?

Çok sayıda kişinin yüzünü temizlemek amacıyla yıkadıktan sonra havluyla silerek kurulamakta. Bu hareket cildin sağlığı için çok yanlış bir hareket. Havluyla yüz kurulama işlemi yaparken yavaş hareketlerle cildi silmeden kurulamak gerekmekte.

Yüze nemlendirici sürmenin zararları nelerdir?

Cilt temizliği yapan pek çok kişi, temizleme işlemleri ardından cildinin biraz rahatlaması ve hava alması için nemlendirici sürmeyi geciktirmekte. Oysaki bu hareket istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Cilt temizliğinin arından nemlendiricinin hemen uygulanması, cilde daha hızlı şekilde nüfuz etmesini sağlamakta. Bu sebeple yüz temizliğinin arından hemen nemlendirici uygulanmalı.

Yüzü iyice durulamamanın zararları nelerdir?

Yüzü temizlemek için sıklıkla temizleyici ürünler kullanılmakta. Fakat önemli olan bu ürünlerin kullanımından sonra cildin iyice durulanmasıdır. Cilt temizliğinin ardından cildin yeteri derecede durulanmaması, kullanılan ürünün gözenekleri tıkaması ve cilde zarar vermesine sebep olur. Yüzün durulanması esnasında özellikle alın, çene ve yanak kenarlarının iyi durulandığına emin olmak gerekmekte.

Yüze yanlış ürün uygulanmanın zararları nelerdir?

İyi bir yüz temizliği için iyi bir yüz temizleyici kullanmak gerekmekte. Yüz temizleyici ne kadar iyiyse ciltteki kirin, yağın ve makyaj kalıntılarının temizlenmesi o kadarda iyi olur. Bu sebeple yüz temizleyici seçerken cilde en uygun ve kalitede ürünleri seçmek sağlıklı bir cilde sahip olmak için oldukça önem taşımaktadır.