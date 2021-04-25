Yüz binlerce leyleğin havadaki eşsiz dansı kameralara yansıdı!

Yüz binlerce leyleğin havada dans eder gibi oluşturdukları iç açıcı görüntüler baharın müjdeleyeici oldu. İlkbaharın gelmesi sebebiyle daha sıcak yerlere göç etmeye başlayan yüz binlerce leyleğin aynı anda havada dans eder gibi uçtuğu anlar kameralara yansıdı.

Bu güzel anı yakalayan çevredeki vatandaşlar, cep telefonları ile yüz binlerce leyleğin dansını kayıt altına aldı. Daha sıcak yerlere göç eden leyleklerin kanat çırpışından havada süzülmesine kadar eşssiz görüntüler pek çok kişinin ilgisini çekti.