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Yuvacık Barajındaki su seviyesi giderek düşüyor

Kocaeli'nin içme su ihtiyacının çoğunun karşılandığı Yuvacık barajında doluluk oranı R lere kadar düştü.

04 Eylül 2020 Cuma 15:18
Yuvacık Barajındaki su seviyesi giderek düşüyor
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Kocaeli halkının içme su ihtiyacının çoğunun karşılandığı Yuvacık Barajı su seviyesi yüzde 52 ‘lere kadar düştüğü tespit edildi. Havadan su seviyesi kontrol edilirken görüntü tedirginlik yarattı.

Kocaeli’nde yaz mevsiminde beklenilen yağışların olmaması ve yaz ayının sıcak geçmesi barajın su seviyeni etkiledi. Başiskele ilçesinde bulunan barajın tam kapasitesi 51 milyon metreküp iken bu seviyenin %52 lere düştüğü yani 26 milyon 750 bin metreküp su kaldığı belirtildi. İSU verileri kendi resmi intenet sitesinden paylaşıma açtı. Eğer yağışların başlaması uzun sürerse bu seviyenin daha da düşeceği ifade edildi. Bir diğer su ihtiyacını karşılayan baraj olan Namzgah Barajında ise bu oran yüzde 61 seviyesinde. Yetkililer su kullanımı konusunda uyarıyor. Tüm vatandaşların suları tasarruflu kullanmasını ve dikkat etmesinin bir vatandaşlık görevi olduğu ifade ediliyor.

SU TASARRUFU NASIL YAPILIR

Özellikle yaz aylarında artan su kullanımında tükettiğimiz suya dikkat etmemiz gerekir. evlerimizde gereksiz su kullanımı azaltmakk için ilk önce nerede ne kadar ve nasıl su tükettiğinizi bilmelisiniz. Günlük yaşantınızda alacağınız çok basit önlemlerle siz de suyu boşa harcamamış olursunuz hem de tasarrufu sağlayabilirsiniz.
İşte evinizde su tüketiminde tasarruf etmek için neler yapabiliriz...

• Arıza tespiti yapıp arızalı  su borusu var ise tamir ettirin.
• Çiçeklerinizi sulama saati olarak sabah yada akşam saatlerini seçin.Öğle saatlerinde suladığınızda buharlaşma oranını artırırsınız.
• Elektirikli su ısıtıcınızda ihtiyacı duyduğunuz  kadar su ısıtın.Elektirik ve su tasarrufu sağlamış olursunuz.

• Çamaşır makinenizi tam dolduraraka çalıştırın. Koyu renk çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarıda yıkamak enerji ve su tasarrufu yapar, hem de giysilerinizin ömrünü uzatır.
• Çatı yağmur borularından  akan yağmur sularını biriktirerek sonrası için bahçenizi sulamak için biriktirin.
• Mutfaktaki musluk ucuna yağmurlama sistemi aparatı takarsanız yada musluğunuzu o şekilde değiştirirseniz daha az sudan daha fazla verim elde edebilirsiniz.
Banyoda ise  su tasarrufunun en kolay yolu  tasarruflu duş başlığı ve sifon taktırmaktır. Bu sayede 40 litre tasarruf debilirsiniz.
• Bulaşık yıkarken akan suyun altında yıkama yapmayın. Bir kaba deterjanlı suyu diğer bir kaba ise durulama suyunu koyup öyle yıkayabilirsiniz.
• Su içmek için bir bardağınız ya da şişeniz olsun. Sürekli bardak yıkamak zorunda kalmazsınız.
 


Son Güncelleme: 04.09.2020 15:18
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Anahtar Kelimeler:
Yuvacık BarajıSu Seviyesi
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