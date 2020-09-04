Yuvacık Barajındaki su seviyesi giderek düşüyor

Kocaeli halkının içme su ihtiyacının çoğunun karşılandığı Yuvacık Barajı su seviyesi yüzde 52 ‘lere kadar düştüğü tespit edildi. Havadan su seviyesi kontrol edilirken görüntü tedirginlik yarattı.
Kocaeli’nde yaz mevsiminde beklenilen yağışların olmaması ve yaz ayının sıcak geçmesi barajın su seviyeni etkiledi. Başiskele ilçesinde bulunan barajın tam kapasitesi 51 milyon metreküp iken bu seviyenin %52 lere düştüğü yani 26 milyon 750 bin metreküp su kaldığı belirtildi. İSU verileri kendi resmi intenet sitesinden paylaşıma açtı. Eğer yağışların başlaması uzun sürerse bu seviyenin daha da düşeceği ifade edildi. Bir diğer su ihtiyacını karşılayan baraj olan Namzgah Barajında ise bu oran yüzde 61 seviyesinde. Yetkililer su kullanımı konusunda uyarıyor. Tüm vatandaşların suları tasarruflu kullanmasını ve dikkat etmesinin bir vatandaşlık görevi olduğu ifade ediliyor.
SU TASARRUFU NASIL YAPILIR
Özellikle yaz aylarında artan su kullanımında tükettiğimiz suya dikkat etmemiz gerekir. evlerimizde gereksiz su kullanımı azaltmakk için ilk önce nerede ne kadar ve nasıl su tükettiğinizi bilmelisiniz. Günlük yaşantınızda alacağınız çok basit önlemlerle siz de suyu boşa harcamamış olursunuz hem de tasarrufu sağlayabilirsiniz.
İşte evinizde su tüketiminde tasarruf etmek için neler yapabiliriz...
Banyoda ise su tasarrufunun en kolay yolu tasarruflu duş başlığı ve sifon taktırmaktır. Bu sayede 40 litre tasarruf debilirsiniz.