Yuttuğu uyuşturucu kapsüller midesinde patladı!

Kongo uyruklu olan KKTC’de yaşayan uyuşturucu kuryesi P.M.V. isimli bir şahıs ülkeden sınır dışı edildi. Kıbrıs'tan ülkesine gitmek isteyen şahıs aktarmalı olarak İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda uçağı bekleyen şahıs birden fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan P.M.V.'nin midesinde yuttuğu kapsüllerin patladığı tespit edildi.

Midesindeki uyuşturucuların vücuduna yayıldığı şahsın bağırsaklarında çok sayıda uyuşturucu olduğu belirlenirken hastanede tedavi altına alınan P.M.V.'nin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

P.M.V.'nin sınır dışı edilmesi sonrası İstanbul Havalimanı'na gelişi, fenalaşıp hastaneye götürülme anları ise havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.