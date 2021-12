Yürüdükçe para kazandıran uygulamalar hangileri ? Adım attıkça para kazanın

Bazı uygulamalar sayesinde yürüyerek para kazanabilirsiniz. Sweatcoin, Bitwalking gibi uygulamalar sayesinde para kazanabiliyorsunuz. Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesi ile uygulamalar da çoğalmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde kişiler adım attıkça para kazanabilecek. İşte yürürken para kazandıran uygulamalar…

Adım attıkça para kazandıran uygulamalar nelerdir?

Sweatcoin yürüdükçe para kazandıran uygulama

Bitwalking yürüdükçe para kazan

People Walker

PK Coin Kazan

Kazan Fitfetti Para Kazanma k

k StepBet ile yürüyüş yaparak para kazanma

MapMyFitness

Rower

Achievement ile adım atarak para kazan

Lympo

Higi

Sweatcoin nedir ne nasıl çalışır?

Sağlık için yürüyüşün hayatımızda önemli bir yere sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü sürekli olarak bu konulara ilişkin açıklamalar yapmaktadır. Uygulama geliştiricileri de bunu dikkate alarak bir uygulama ortaya koymuştur. Bu uygulama da Sweatcoin uygulamasıdır. Bu uygulama üzerinden SWC adlı sanal para kazanma şansınız var. Uygulama şu şekilde çalışmaktadır:

Uygulamayı web sitesinden indirmelisiniz.

Uygulamayı indirme ücretsizdir.

Mobil cep telefonlarınız ile ad soyadı ve iletişim bilgileri girip üye olunabilir.

Uygulamayı indirme işlemi bitince de konumunuzu aktif hale getirmeniz istenir.

Bundan sonra yalnızca yürüyüş yaparak kendi sanal para birimi sweatcoin yani SWC adındaki sanal paralarınız hesabınıza yüklenmeye başlar.

Yalnızca yürüyerek para kazandıran uygulama değil, arkadaşlarınızı davet ederek de kazanabilirsiniz.

Son yıllarda, kripto para piyasasında bedava coin kazandıracak yeni güncellemeler sayesinde bedava bitcoin kazanılabileceği öngörülmektedir.

Adım atarak para kazanma yolları

Adım atarak para kazanılabilecek diğer uygulama da Birwalker uygulamasıdır. Bu uygulama Apple, Samsung Health kadar en çok indirilen uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu sistem sayesinde para kazanmanın üç farklı yolu vardır. Bunlar:

Evinize, okula, markete ve yürüyerek gittiğiniz her yerde adım atarak,

Programı indirdikten sonra tüm reklamları izleyerek,

Arkadaş davet ederek, ücretsiz SWC kazanabilirsiniz.

Android ve IOS uyumlu olan yürüdükçe para kazanma uygulaması

Sweatcoin adlı uygulama öncelikle Iphone ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Ardından da Android/IOS uyumlu hale getirildi. Bu sayede intenet bağlantısı olduğu takdirde kolaylıkla ulaşılan bir uygulamadır.

Sweatcoin Türkçe desteği olmasa da telefon kurulumu yapılabilir ve oldukça kolaydır.

Web sitesi üzerinden mobil uygulama indirme linkine tıklanmalıdır. Tıklanılacak olan bu link ücretsizdir.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra ‘What’s your name’ kısmından giriş yapabilmek için adınızı doğru yazmalısınız.

Telefonun konum yani GPS ayarları aktif edilir. Lakin kişisel diğer bilgileriniz kullanılmaz.

Daha sonra cep telefonu ve mail bilgileri doldurulur.

Ve artık ana ekran kolay kullanımı ile açılacaktır. Adım sayarınız otomatik olarak karşınıza gelecektir.

0,95 hediye coin hesabınıza yüklenir. Bundan sonra yüklenecek her sanal paranızı cüzdanınızda görebilirsiniz.

Sweatcoin’e üye olmak için ne yapılmalıdır?

Uygulamaya üye olmak için e-posta ve cep telefonu numarası onayı istenmektedir. Uygulamanın Türkçe desteği olmasa da kullanımı oldukça basittir.

Uygulama indirildiğinde hediye olarak toplamda 0,95 coin hesabınıza gönderilir.

Daha sonra da ana ekranda adım sayısı Görünmeye başlar.

Konumu aktif ettiğiniz ve yürüyüşe başladığınız zaman, evin içinde bile yürüseniz adımlarınız sayılmaya devam eder.

Yürüyerek coin kazanmak için adım toplamaya devam edersiniz. Uygulamayı açtıktan sonra başka bir şey yapmanıza gerek yoktur.

Her gün yürüdüğünüz kadar para kazanma miktarı 5 sweatcoin olarak belirlenmiştir.

Bir günde en fazla 5 SWC kazanılmaktadır. Üyeliğinizi güncellediğinizde tekrar rakamlar sıfırlanacaktır.

Bir sweatcoin ne kadar? Nasıl alınır?

Yaklaşık 1000 adım atarak yürüdüğünüzde 0,95’e kadar SWC değeri kazanılabilir.

1 SWC kazanmak için 1055 adıma kadar ulaşmanız yeterli olacaktır.

0,95 SWC 1000 adıma eşit olduğunda, bu uygulama %5 kesinti yapacaktır. Bu oran oldukça düşük olduğundan kullanıcılar için avantajlı bir hesaplamadır.

1 SWC kaç TL’dir?

1 Sweatcoin dolar olarak 0,05 Dolara denk gelmektedir.

Kurlara göre değişiklik göstermekle birlikte 1 Dolar 7,11 Türk Lirası üzerinden hesaplandığında, 1 SWC karşılığında, 0,36 TL para kazanılmaktadır.

20000 Sweatcoin kaç adım eder?

20.000 Sweatcoin kazanmak için toplamda 20.000.000 adım atmanız gerekmektedir.

10000 adım kaç Sweatcoin eder?

Uygulamayı ilk edindiğiniz zaman size 0.95 SWC verilmektedir. Adım atmaya başladıkça da bu sanal paranın üzerine koymaya devam eder.1000 adım atıldığınız takdirde bu 1 SWC değerindedir. Kazanılan 1 SWC’de size 0,95 olarak, hesabınıza aktarılır. Uygulama 0,005 oranında komisyonu kendi alır. 1000 adım 1 SWC ise; 20000 adım da 20 SWC sahibi olursunuz. Türkiye sayfasında verilen bu hesaplamalara göre

1000 adım attığınızda 1 adet kazanacağınızdan bahsetmiştik. Eğer bu sayı 10.000 rakamına ulaşırsa toplamda hesabınızda 10 SWC olmaktadır.

Sweatcoin Türkiye para çekme şartları ve kampanyalar

Marathon Offers kısmında 20.000 SWC karşılığında 1000 USD kazanmak için ödül şansınız devam ediyor.

Ayrıca, ‘Auctions’ Türkçe anlamıyla açık arttırma kısmına bakarak yeni ödüller ve yüksek miktarlarda kripto para kazanmak için aktif olarak takip edebilirsiniz.

Yürüyerek kazanılan bedava kripto para nasıl çekilir?

Yürüyerek kazanılan kripto paralar nakit paraya çevrilebilir. Lakin bunun için uygulamayı kullananlara iki sene üyelik şartı verilmiştir. Yani dolayısıyla iki sene boyunca üye kaldığınız zaman SWC’yi bankanıza aktarabilirsiniz.

Sweatcoin hesaplamalarında 20000 sanal para karşılığında ortalama 1000 Dolar kazanabilirsiniz. Sweatcoin hile yapmadan da sadece yürüyüş ile coin kazanabilirsiniz.

Yurtdışında Paypal uygulaması ile hesap cüzdanlarına nakit para transferi yapılmaktadır.

Türkiye’de Paypal kullanılmadığından, hangi bankada hesabınız varsa banka havalesi bölümünden IBAN, Hesap numarası, banka bilgileri girilerek kendi adınız ve soyadınız ile hesabınıza transfer yapabilirsiniz.

Üyeliğiniz 2 yılı doldurması şartının yanında, arkadaşlarınızı da davet etme şartı eklenmiştir. Bu sayede kripto para çekme ve aktarma şartlarını taşımış olursunuz.

Sweatcoin hile

Yürüyerek para kazanabileceğiniz bu uygulamalarda herhangi bir hile yoktur. Lakin aktif hareketi hayatınıza katarsanız herkesten öne geçebilirsiniz. Uygulamanın güvenilir olup olmadığına ise net bir cevap veremeyiz.

Satılık sweatcoin var mı?

Resmi intenet sayfaları üzerinden satış yapılmamaktadır. SWC satan onlarca sayfa vardır. Lakin bunlar pek tavsiye edilmez.

Sweatcoin’in avantajları

Hem sağlıklı bir yaşam için hem de bunu paraya dönüştürmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün de desteklediği sağlıklı yaşama kavuşmuş olursunuz.

Yürüyerek para kazanmanın yanı sıra, çevrenize de bu avantajlı uygulamadan bahsederek davet ederseniz de para kazanma şansınız olacaktır. ‘İnvite a friend’ butonu ile davet oluşturup para kazanma şansını yakalayabilirsiniz.

Para kazanmanın yanı sıra size spor yapma ve sağlıklı olma şansı vermektedir. Hem daha aktif kalır hem de günlük işlerinize koştururken kazanç sağlarsınız.

Sweatcoin kullananlar daha aktif kalmak için ev, işyeri ve günlük uğradıkları her yere ulaşan yolları uzatarak daha aktif kalmaya başlamışlardır. Bu hem nakit için hem de sağlık için oldukça önemli bir gelişmedir.

Günlük yaşamınızda tüm aktivitelerinize devam ederken bunun diğer faydalarını da görmek kullanıcılar için oldukça faydalıdır.

Dezavantajlarından biri, konum ayarlarının açık olmasından kaynaklanan hızlı şarj tüketimidir. Bunu daha iyi hale getirmek için güç tasarrufunu açarak çalıştırabilirsiniz.

Bitwalking ile yürüdükçe para kazanma

Atacağı adımlarla para kazanmak isteyenlere diğer bir önerimizde Bitwalking’dir. Bunun sayesinde her on bin adımda 1 dolar kazanabilirsiniz. Öncelikle bu uygulamayı telefonunuza indirin. Daha sonra hesabı istenen bilgiler girdikten sonra aktif hale getirerek yürümeye başlayabilirsiniz. Ne kadar çok adım atarsanız o kadar çok para kazanırsınız.

BU uygulamadaki on bin adım neredeyse 8 kilometreye denk düşer. Her on bin adımda bir dolar kazanabilirsiniz. Kazandığınız bu paraları sanal döviz bürosunda bozdurup harcayacağınız gibi, intenet alışverişlerinizde de kullanabilirsiniz. Düzenli yürüyüş yapan biriyseniz, sürekli gelir elde edebilirsiniz.