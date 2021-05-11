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Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle kargoların çalışma saatleri merak edildi. Ramazan Bayramı'nda ve arefe gününde kargoların çalışma durumları araştırılmaktadır. Arefe ve Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışma durumları nasıl? İşte Yurtiçi,MNG,ARAS ve Sürat Kargo'nun arefe gününde çalışma saatleri...

11 Mayıs 2021 Salı 16:29
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
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Tam kapanma sürecinde kargo ve kargo çalışanları yasaktan muaf tutuldu.Tam kapanma sürecinde kargo çalışanları kargo dağıtımlarını gerçekleştirmektedir. Peki,arefe ve Ramazan Bayramı’nda kargolar açık mı?

Kargoların çalışma durumları

Tam kapanmada çalışmaya devam eden kargolar, Pazar günleri ve resmi tatil olan günlerde ise çalışmamaktadır. Arefe günün resmi olarak yarım gün kabul edilmesinden dolayı,kargolar da arefe gününde yarım gün çalışacak. Ramazan Bayramı’nda ise resmi tatil olmasından dolayı kargolar hizmet veremeyecek.

MNG kargo :

12 Mayıs Çarşamba  Çalışma Saatleri: 08:30 – 14:00

Pazar günü ve resmi tatillerde kapalı

Aras kargo :

12 Mayıs Çarşamba  çalışma saatleri : 09:30- 15:00

Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı

Yurtiçi kargo :

12 Mayıs Çarşamba çalışma saatleri : 09:00- 13:00

Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı

Sürat Kargo :

12 Mayıs Çarşamba çalışma saatleri : 09:30- 15:00

Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı


Son Güncelleme: 11.05.2021 16:29
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Kargolar Arefe Günü Açık MıKargo çalışma Saatleri Arefe Günü
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