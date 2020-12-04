Yurtiçi Kargo kaça kadar çalışıyor? 2020 Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saatleri

Yurtiçi Kargo’ya kargo alacak ya da gönderim yapacak kişiler Yurtiçi Kargo’nun çalışma saatlerini merak etmektedir. Peki Yurtiçi Kargo’nun çalışma saatleri kaçtır? Yurtiçi Kargo kaçta açılıp kaçta kapanmaktadır?

Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri

Yurtiçi Kargo sabah saat 09.00’da hizmete açılmakta ve akşam 18.00’da kapanmaktadır. Hafta sonu ise yalnızca Cumartesi günleri açıktır. Pazar günü hizmet verilmemektedir. Yurtiçi Kargo cumartesi günleri saat 09.00’da açılmakta ve 17.00’da kapanmaktadır.

Yurtiçi Kargo’da adresten kargo alımı da yapılmaktadır. Evinizden yapılan kargo alımları saat 14.00’a kadar yapılmaktadır. Ayrıca şubeye bildirerek yapılan alımlar da saat 15.30’a kadar yapılmaktadır. Hafta sonu ise bu saat 10.30 ve 11.00’dır. Cumartesi günleri VIP servisler gerçekleştirilmemektedir. Kargonuzla alakalı sorularınız için 444 99 99 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Yurtiçi Kargo Hafta İçi Hizmet Veriyor mu?

Saat 9.00 ile 13.00 arasında adresten kargo alımı da yapılabilmektedir. 13.00’dan sonra 17.00’a kadar yalnızca şubelerden gönderim yapılabilmektedir.