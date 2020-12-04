Yurtiçi Kargo kaça kadar çalışıyor? 2020 Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saatleri

Yurtiçi Kargo’ya kargo alacak ya da gönderim yapacak kişiler Yurtiçi Kargo’nun çalışma saatlerini merak etmektedir. Peki Yurtiçi Kargo’nun çalışma saatleri kaçtır? Yurtiçi Kargo kaçta açılıp kaçta kapanmaktadır?
Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri
Yurtiçi Kargo sabah saat 09.00’da hizmete açılmakta ve akşam 18.00’da kapanmaktadır. Hafta sonu ise yalnızca Cumartesi günleri açıktır. Pazar günü hizmet verilmemektedir. Yurtiçi Kargo cumartesi günleri saat 09.00’da açılmakta ve 17.00’da kapanmaktadır.
Yurtiçi Kargo Hafta İçi Hizmet Veriyor mu?
Saat 9.00 ile 13.00 arasında adresten kargo alımı da yapılabilmektedir. 13.00’dan sonra 17.00’a kadar yalnızca şubelerden gönderim yapılabilmektedir.
Son Güncelleme: 04.12.2020 02:24