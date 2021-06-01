Yurt dışı yeni seyahat kuralları neler?

Kısa süre önce 1 Haziran 2021 tarihi ile haziran ayını kapsayacak yeni normalleşme süreci açıklanırken aynı zamanda karar doğrultusunda Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuş yasakları sona erdi ve bu ülkelerden gelen yolcular valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantinada tutulacağı bilgisi verildi. Yurt dışı yasakları ayrıntıları intenette oldukça merak edilirken hangi ülkelerden PCR testi istenmeyeceği ve hangi belgelere dikkat edileceği araştırıldı. İşte yeni yurt dışı kuralları ayrıntıları haberimizde





1 Haziran 2021 tarihi ile Türkiye’de yapılacak uçuşlara yönelik yeni kararlar ele alındı. Bu doğrultuda Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Açıklamanın ardından aynı zamanda Brezilya ve Güney Afrika için uçuşların sona erdiği söylendi.

4 ülke PCR testi zorunluluğu olurken İngiltere, İran, Mısır ve Singapur ülkelerinden gelen kişiler n fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edileceği öğrenildi. Koronavirüs aşısı olan vatandaşlardan artık PCR testi alınmayacağı ortaya çıktı. Bu anlamda bazı ülkeler dışında yolculardan PCR testi istenmeyecek. Bu ülkeler ise;

Avustralya,

Yeni Zelanda,

Singapur,

​ Çin,

Hong Kong,

Vietnam,

Tayland,

Güney Kore,

Japonya,

Letonya,

Ukrayna,

Estonya,

Lüksemburg,

Macaristan,

Yunanistan

​Bulgaristan'dan

Fakat yolcular ülke girişinde en az 14 gün önce aşı yaptırdığına dair belge ibraz etmeleri gerekecek. Bu anlamda negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak. Vatandaşlar yeni kuralları merak ederken yurt dışı kuralları açıklandı. Girişte azami 72 saat önce yapılan negatif belirlenen test sonucu ile PCR test raporu 48 saat önce negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.