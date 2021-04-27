Yurt dışı seyahat uçuşları yasak mı?

Cumhurbaşkanı başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı ardından tam kapanma kararı alındı. 29 Nisan 19.00’dan 17 Mayısıs 05.00’a kadar tam kapanma uygulanacak. Bu on yedi günlük süreçte şehirlerarası yolculuk da yasak olacak.

Şehirlerarası uçuşlar yasak mı?

Yurtdışı seyahatleri yasak mı?

Tam kapanma sürecinde toplu taşıma araçları ile ulaşımda otobüs, metro gibi toplu taşıma araçları tam kapanma sürecinde doluluk oranları %50 olacak biçimde hizmet verebilecekler.

Uçak bileti alan kişiler için ise uçak biletleri almış olanlar şehirlerarası yolculuk ya da yurtdışı seyahati yapabilecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Türk Hava Yolları konu ile ilgili açıklama yaparak 17 günlük aralıkta biletleri bulunan kişilerin yurt içi biletlerini ücretsiz biçimde istedikleri tarihe erteleyebileceklerini duyurdu.