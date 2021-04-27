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Yurt dışı seyahat uçuşları yasak mı?

Tam kapanma kararının alınması ile birlikte uçak bileti alanlar ya da uçak yolculuğu yapmayı planlayan kişiler uçuşlar iptal oldu mu sorusunun yanıtını merak etmektedir. Peki yurt içi ve yurt dışı seyahatleri yasaklandı mı?

27 Nisan 2021 Salı 17:58
Yurt dışı seyahat uçuşları yasak mı?
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Cumhurbaşkanı başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı ardından tam kapanma kararı alındı. 29 Nisan 19.00’dan 17 Mayısıs 05.00’a kadar tam kapanma uygulanacak. Bu on yedi günlük süreçte şehirlerarası yolculuk da yasak olacak.

Şehirlerarası uçuşlar yasak mı?

Tam kapanma sürecinde toplu taşıma araçları ile ulaşımda otobüs, metro gibi toplu taşıma araçları tam kapanma sürecinde doluluk oranları %50 olacak biçimde hizmet verebilecekler.

Yurtdışı seyahatleri yasak mı?

Uçak bileti alan kişiler için ise uçak biletleri almış olanlar şehirlerarası yolculuk ya da yurtdışı seyahati yapabilecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Türk Hava Yolları konu ile ilgili açıklama yaparak 17 günlük aralıkta biletleri bulunan kişilerin yurt içi biletlerini ücretsiz biçimde istedikleri tarihe erteleyebileceklerini duyurdu.




Son Güncelleme: 27.04.2021 17:58
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Anahtar Kelimeler:
UçakSeyahat
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