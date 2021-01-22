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Yürekler ağza geldi! Silahı kafasına dayayıp intihara kalkıştı

Adana'da psikolojik sıkıntıları olduğu söylenen 34 yaşındaki Murat Ç. evinde eline geçirdiği tabanca ile intihara kalkıştı. Yüreklerin ağza geldiği olayda Özel TİM eve girerek Murat Ç.'yi etkisiz hale getirdi. Murat Ç.'nin intihar etmeyen çalıştığı tabancanın kurusıkı olduğu anlaşıldı.

22 Ocak 2021 Cuma 13:29
Yürekler ağza geldi! Silahı kafasına dayayıp intihara kalkıştı
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Akşam saatlerinde Adana Seyhan'da bir mahallede meydana gelen olayda müstakil olan evinin damında başına tabanca dayayan ve kendine sıkacağını söyleyen Murat Ç.'yi gören komşuları hemen durumu acil olarak polise ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri başına tabanca dayayan ve kendini öldüreceğini söyleyen Murat Ç. adlı kişiyi ikna edebilmek için çok uğraştı. Bir türlü ikna olmayan Murat Ç.’yi ikna etmek için Cinayet Büro Amirliği'nde görevli müzakereci polislerden destek istendi.

ÖZEL HAREKÂT ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Damda başladığı eylemine eve inerek parmaklıklı pencere önünde devam eden Murat Ç., 45 dakika boyunca ikna edilebilmek için uğraşıldı. İkna çabaları boşa çıkınca bölgeye Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Yakınları yardımıyla eve giren Özel Harekat polisleri, Murat Ç.'yi elinde bulunan silah ile etkisiz hale getirdi. Murat Ç’nin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken yapılan incelemede Murat Ç.'nin başına dayadığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi. Evden çıkarılan Murat Ç. kelepçelenerek karakola götürüldü.

Polis ekipleri olay ile alakalı soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 13:29
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Anahtar Kelimeler:
Adanaİntihar Girişimi
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