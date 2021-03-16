Yunus Polisi nasıl olunur? Yunus Polis olma şartları 2021

Yunus Polis olma şartları merak edilmektedir.

Yunus polislerin görevi, genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamaktır. Yunus polis olmak için gereken şartlardan bahsedilmiştir.

Yunus polis, Devriye Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlıdır.

Yunus polislerin özel kıyafetleri ve motosikletleri vardır. Bu mesleği yapabilmek için öncelikle polis olmak gerekir.

Yunus polis olmak için ne yapılır?

Bu birim, trafik yoğunluğu sebebiyle kurulmuştur. Olaylara zamanından müdahale etmek için önemlidir. Araçlarının motosiklet oluşu seri takip oranını arttırır. Bu mesleği yapabilmek için POMEM ya da PMYO mezunu olmak gerekir. İlde bulunan ihtiyaca göre alım yapılır.

Halk ile iç içe olan bu polisler, sempati odağı olmuşlardır. Hoşgörü ve cana yakınlığın temsili haline gelmişlerdir.

Gereken şartlar

28 yaşından küçük olmak gerekir.

Erkeklerde 1.75, kadınlarda 1.70 boy şartı vardır.

Motosiklet sürmek için gereken fiziksel özelliklere sahip olmak gerekir.

POMEM ya da PMYO mezunu olunmalıdır.

Mülakatta başarı sağlayan adaylar, birkaç ay temel ve pratik eğitimi alırlar. Motosiklet sürüş dersleri de alınmaktadır. Eğitim sürecinin ardından sınav yapılır. Mülakat ya da sınavda başarısız olan adaylar, Emniyet Teşkilatı’nda başka birimlerde görev alır.