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Yunus Polis olmak için aranan şartlar nelerdir? Yunus Polisler ne kadar maaş alır?

Yunus polisler son zamanlarda üniformaları ve motorları ile gençlerin dikkatini çeken mesleklerden bir tanesi olmuştur. Pek çok genç, Yunus polis nasıl olunur? Yunus polisler ne kadar maaş alır? sorularını araştırmaktadır.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:00
Yunus Polis olmak için aranan şartlar nelerdir? Yunus Polisler ne kadar maaş alır?
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Son dönemlerde alınan çok sayıda polis nedeni ile polislik son yılların en fazla merak edilen ve en fazla taliplisi olan meslekler arasında üst sıralarda yerini almaya devam etmektedir. Özellikle gerek verilen motorları ve yetkileri nedeni ile Yunus Polisler merak edilmektedir. Yunus polislerin ne ayrıcalıklarının olduğu merak edildiği kadar aynı zamanda yunus polislerin aldığı maaşlar da merak edilmektedir.  

Yunus Polisi nedir?

 

 Yunus polisler özel olarak giydikleri kırmızı üniformaları dışında kendilerine tahsis edilen motorları ile görev alan polislerdir. Yetki ve statü olarak bir farkları olmasa da, asayiş, narkotik, kaçakçılık birimlerinde etkin olarak rol oynarlar. Sürekli gezerek yaşanan olayları çözmeye çalışan yunus polisleri kaçan suçluları da motorları sayesinde daha kolay yakalayabilmektedir.  

Nasıl Yunus Polis olunur?

 

Yunus polis alımlarında belirlenen bazı kriterler vardır. Bunlar, 


  • kilo olarak zayıf, uzun boylu ve düzgün görünümlü olmak gerekir. 

  • Polislik açısından mevzuat ve olay bilgisinin fazla olması. 

  • Mesleki sicilinde herhangi bir sorunun bulunmaması. 

  • Motosiklet ehliyetinin bulunuyor olması. 

Yunus polisler ne kadar maaş almaktadır?

 

Yunus polisler 2020 yılında normal polisler ne kadar maaş alıyorsa o kadar maaş almaktadırlar. Farklı birimlerde ve çözülen sorunlara göre ek primler alan yunus polisler pek çok kişinin istediği mesleklerden bir tanesidir.  

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:00
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Yunus PolisYunus Polis Maaşı
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