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Yükselen burç nedir? Yükselen burç doğum saatine göre nasıl hesaplanır ve öğrenilir?

Yükselen burcun kişilik özelliklerinde etkisi ne derecedir? Yükselen burç neye göre hesaplanmaktadır? Yükselen burcunu öğrenmek isteyen kişiler bu denklemi neye göre öğrenecekler? Gibi sorular yükselen burçlarını öğrenmek isteyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

09 Aralık 2020 Çarşamba 11:13
Yükselen burç nedir? Yükselen burç doğum saatine göre nasıl hesaplanır ve öğrenilir?
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Astrolojide 12 aya ait toplam 12 burç vardır. Her burcun kendine has özellikleri vardır. Doğum tarihinizi biliyorsanız, burcunuz hakkında bilgi edinebilir ve doğum saatinizi biliyorsanız, yükselen burcunuz hakkında bilgi edinebilirsiniz.



Yükselen burç, doğduğunuz dakikadır, güneş yönünde olan göksel alandır. Bu nedenle, yükselen burç, doğumunuzdaki yükselen takımyıldızıdır. Çoğu astrolog, yükselen burcun, normal burçtan daha önemli olduğunu dile getirmiştir. Çünkü yükselen burç ortalama 2 saatte bir değişiyor.

Koç, Başak, Terazi ve Balık gibi burçların güneş burçları olduğunu herkes bilir. Bir kişi doğduğunda güneşin hangi takımyıldızında ise o kişinin güneş burcu olur. Yükselen burç farklı bir kavramdır. Yükselen burcun hesaplamak için doğum saatiniz önemlidir! Ne yazık ki, doğum zamanını bilmiyorsanız, yükselen burcunuzu bulamazsınız. Denilene göre İki kişi ilk kez karşılaştığında birbirlerinin yükselen burçlarını hissedecekler ve daha sonra güneş burçlarının özellikleri devreye girecek.

Yükselen burcun insanın özelliklerinde etkili olduğu söylenir:

Surat şekilleri üzerinde

 Fiziksel görünüm de etkisi vardır

Sağlık

Yetenekler

Zihinsel kapasite

Şans

Bütün bunlara bakıldığı zaman yükselen burcunuz, güneş burcunuzdan biraz daha önemli olmaktadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 11:13
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Anahtar Kelimeler:
Yükselen BurçAstrolojiBurç
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