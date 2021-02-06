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Yükselen burç nedir? Yükselen burç anlamı ve yükselen burç hesaplaması

Haberimizden yükselen burcumuzun ne olduğu,nasıl hesaplandığını,hangi maddeleri hesaplama araçlarına girmemiz gerektiğini öğrenebilirsiniz

06 Şubat 2021 Cumartesi 10:04
Yükselen burç nedir? Yükselen burç anlamı ve yükselen burç hesaplaması
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İnsanlar burçlarının günlük tanımını okurken yükselen burç tanımına da rastlar.Yükselen burç bireyin doğumu esnasına ufuk çizgisinden yükselendir.Takım yıldıza verilen isimdir.Kendi burcumuz kadar değerli ve önemlidir.Doğan güneşin derecesidir.Fiziksel ve karakterimizin özelliklerini yansıtır.Aşk ve bilinçaltımız kontrol etmeye yarar.

Yükselen burç nasıl hesaplanır?

Genellikle ülkemizde hesaplanırken yaz saati esas alınır.3 maddenin bilgisi net olarak verilmesi gerekir.Doğum tarihi,saat ve konumdur.Bu 3 bilgi hesaplama makinelerine girilerek kişinin ayrıntılı doğum haritası meydana getirilir.

Yükselen burçların özellikleri nedir?

İnsanın karakteri ve doğal yetenekleri arasında bağlantı vardır.Diğer insanlardan farklılıklarımız ortaya çıkar.Bir farklı özelliği ise cinsellik,tutku ve aşk kabiliyetimizi ortaya çıkarmasıdır.Yükselen burcumuz asıl burcumuzdan kalan diğer özelliklerimizi toparlar.



Son Güncelleme: 06.02.2021 10:04
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Anahtar Kelimeler:
Yükselen BurçBurçDoğum
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