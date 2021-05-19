Yüksek sesle müzik dinleme kavgasında bir kişi kafasından vuruldu

İzmir Konak ilçesinde meydana gelen olayda akşam saatlerinde Çınartepe Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Gökhan Çelenk motosikletiyle seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinlediği ileri sürülen husumetlisi 24 yaşındaki Erdi M'yi il önce ikaz etti. Yaşanan bu durum sonrasında ikili arasında tartışma çıkarken tartışmanın büyümesiyle Gökhan Çelenk, Erdi M.'ye bıçak ile saldırdı.

HUSUMETLİSİNİ SİLAH İLE YARALADI

Durum karşısında sinirlenen Erdi M., kendisine bıçak ile saldıran Gökhan Çelenk'in başına tabancasıyla ateş etti. Yaralanan Gökhan Çelenk aldığı kurlun yarası ile kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlı Erdi M. hızla olay yerinden kaçarak gözden kayboldu. Yaşanan kanlı olay vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı bir şekilde yerde yatan Gökhan Çelenk’i hastaneye kaldırırken burada yaralıya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ZANLI EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

Öte yandan, katil zanlısı polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı. Emniyete ifadesi alınmak üzere götürülen zanlı sorguya alınırken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.