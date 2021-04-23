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Yüksek sesle konuşan komşularına tüfek ile ateş açtı ölü ve yaralılar var

Hatay’ın Payas ilçesinde bir kişinin yüksek sesle sohbet eden komşularını önce uyardığı, daha sonra uyarılarının dikkate alınmaması sonucunda tüfekle ateş açıp 4 kişiyi yaraladığı ve 1 kişiyi öldürdüğü, ardından da kendisini vurarak intihar ettiği iddia edildi.

23 Nisan 2021 Cuma 18:00
Yüksek sesle konuşan komşularına tüfek ile ateş açtı ölü ve yaralılar var
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Hatay’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Payas Kürtül mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki Hamza Eroğlu evinde oturduğu sırada evinin yanında bulunan işyerinde bulunan birkaç kişinin yüksek ses ile konuşmasından rahatsız olarak yan tarafta bulunan işyerine giderek uyumaya çalıştığını ve sesten rahatsız olduğunu belirtti. Hamza Eroğlu’nun uyarısı işyerinde bulunan kişiler ile arasında tartışma çıkmasına sebep oldu. Tartışmanın büyümesiyle başlayan kavgada Eroğlu yanında bulunan tüfek ile rastgele ateş etmeye başladı. Çıkan olayda 1’i kadın 1’i polis olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Daha sonra Hamza Eroğlu kendisini vurarak intihar etti. Yaşanan korkunç olayın ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayda polis ekibi ve sağlık görevlileri intikal etti. Kurşunlardan yaralanan 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırılırken yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen Kenan Toprak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.




Son Güncelleme: 23.04.2021 18:00
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Anahtar Kelimeler:
HatayKavga
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