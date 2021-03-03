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Yüksek risk taşıyan iller hangileri? Hangi şehirler riskli? İşte yüksek risk taşıyan illerin listesi…

Yeni alınanan koronavirüs tedbirleri neler? Hangi iller yüksek risk taşıyor? Hangi şehirler yüksek riskli? Kabine Toplantısında alınan yeni kararlar neler? Vatandaşlar bugün yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapmasıyla beraber vatandaşlar illerin risk haritasını merakla araştırıyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:28
Yüksek risk taşıyan iller hangileri? Hangi şehirler riskli? İşte yüksek risk taşıyan illerin listesi…
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Bugün itibariyle gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından herkesin merakla beklediği kararlar açıklandı. 81 ilde yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren koronavirüs salgını hakkında alınan karalar herkes tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Bu kkonuya ilişkin iller düşük, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak birbirilerinden ayrıldı. Herkesi yakından ilgilendiren yüksek riskli illerin haritası haberimizde.

BÖLGELER RİSK DURUMLARINA GÖRE AYRILDI

Mavi: En düşük risk!

Sarı: Orta düzeyde risk!

Turuncu: Yüksek risk!

Kırmızı: En yüksek risk!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı!

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre illerin sınıflandırıldığı, 81 vilayetin farklı renklere ayrıldığı ve her hafta risk durumlarına bakılarak değerlendirmeler yapılacağını belirten Erdoğan, Valiliklerin başta olmak üzere il hıfzıssıhha kurumlarına yeni düzenlemeler yapılacağını da belirtti.

İllerin mavi-sarı-turuncu-kırmızı renklerle sınıflandırıldığı, alınan tedbirlerin sıkılaştırılması ve gevşetilmesi kararı iyileşme ve kötüleşme durumlarına göre belirlenecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Alınan kararlar doğrultusunda akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının uygulanmasına devam edileceğine, Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8. 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde eğitim ve öğretime başlanılacağına, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bir tek liselerin yüz yüze sınav yapmasına karar verilmiştir. Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir. Kamu kurumlarının çalışma saatlerinin Bütün Türkiye’de normale dönmesine, ihtiyaç olması durumunda valiliklerin farklım şekillerde düzenleme yapabilmelerine ve 65 yaş üstü ile 20 yaş altındaki kişiler için düşük ve orta riskli illerde kısıtlamaları kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılmasına kara verilmiştir.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:28
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Yüksek Riskli İllerKoronavirüs Risk HaritasıKabine Toplantısı
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