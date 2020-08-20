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Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
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Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek

Yargıtay emsal niteliğinde bir karar alarak nafaka alacaklarının silinmesine hükmetti. Buna göre 10 yılı aşan nafaka alacakları tahsil edilemeyecek.

20 Ağustos 2020 Perşembe 17:29
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
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Yüksek mahkemeden çıkan kararla boşanma davalarıyla merak edilen nafaka bilgileri, hesaplamalar ve memur boşanma nafakalarının ne zaman düşeceği ortaya çıktı.

Nafaka ödemeleri ne zaman başlar?

Evli eşlerden her ikisi de boşanma davası açabilmektedir. Nafakalar; tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Söz konusu davalarla taraflar birbirlerinden nafaka ve ortak kullanım alanlarında eşyayı alabilme talebinde bulunabilirler. Yıpranma, tedbir ve çocuk için nafaka ile kişinin kendisine nafaka talep edebilme hakkı bulunmaktadır. Söz konusu dağılımlar yapılırken nafaka talepleri açılırken karşı taraf ile talepte bulunan kişilerin gelir durumu, yaşadığı durumlar göz önünde bulundurulur.

Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka ödenir mi?

Mahkemenin belirtmiş olduğu nafaka, anlaşmalı boşanma olsa dahi talep edilmesi halinde uygun görülmesi halinde ödenir. Çocuk için ödenen nafakaysa kararın kesinleşmesi durumunda velayeti alan eş ve çocuğa nafaka talebinde bulunup giderler hesaplanarak dava açılır. Dava kararından sonra dava sonuçlanma tarihini müteakip söz konusu ücret karşı taraf tarafından yatırılır.

Memur boşanma nafakası ne kadar ödenir?

Memur kişinin boşanması halinde nafaka verilmemektedir. Memurun anne veya baba olması fark etmeksizin çocukları için yargıtayın verdiği kararla nafaka ödemesi yapılır. Bu süreçte kişi kendi adına istediği nafaka bedelini de ödeyecektir. Kadın veya erkek fark etmeksizin talep edilen taraf davalı tarafın onayladığı sürede nafaka ödeyecektir. Memurların indirim hakkı bulunur ve talep etmeniz halinde gerekli indirimler sağlanarak ödeme yapılabilir.

Boşanma davalarında erkek nafaka alabilir mi?


Boşanma davalarında erkek tarafına nafaka ödenebileceğine dair bir kanun bulunmamaktadır. Eşler bu durumda eşit kabul edilmektedir. Erkekte yıpranma payı olduğundan çocuğun velayeti için kadından nafaka alınabilmektedir. Dava açılması halinde nafaka talebinde bulunulmak suretiyle davanın açıklandığı tarih itibariyle erkeklere de nafaka alabilme hakkı tanınabilmektedir.

Boşanma davalarında nafaka nasıl hesaplanır?

Mahkemenin ödenmesine karar verdiği nafaka tutarı hakim tarafından belirlenir. Burada yapılan hesaplamalarda gelir ve maddi durum göz önünde bulundurulur. Taraflar ekonomik ve sosyal araştırmalar yapılıp emniyet tarafından belgelenir. Çocuğun gider masrafı, nafaka ödenecek bireyin sosyal durumları ve ekonomik durumları ele alınmak suretiyle kayıt altına alınmaktadır. Emniyet tarafından söz konusu belgeler emniyete sunulacak ve verilen raporla nafaka yükümlüsünün gelir durumuna bağlı olarak nafaka hesaplamaları yapılır.

2020 nafaka ücretleri ne kadar?

Nafaka ücretlerinde belirli bir tutardan bahsetmek doğru olmayacaktır. Bu noktada kanunen her yıl artışlar getirilmekte olsa da verilen nafaka tutarı çarpılarak artış yapıp ödeyebileceğiniz tutarı hesaplayabilirsiniz. Buna göre eğer 500 TL nafaka ödüyorsanız yeni yılda ödeyeceğiniz tutar 520 TL olur. Nafaka ücretleri bu noktada her yıl verilen yüzdelerle hesaplanmak suretiyle öğrenilebilmektedir.

10 yılı aşan nafakalar silinecek

Yüksek mahkemenin aldığı karara göre 10 yıl önce işlenen nafaka alacakları zaman aşımına giriyor. Kanun gereğince 10 yıl geçmiş nafaka alacaklıları geçmiş yıllardaki borçlarını tahsil edemeyecek. Mahkeme kararı şu şekildedir;

“Türk Borçlar Kanunu’ nun 156/2. maddesine göre, borç bir mahkeme kararına bağlanmış ise zaman aşımı süresi 10 yıldır. Nafakaya ilişkin ilamlar, bir borcun veya bir hakkın varlığını belirten ilamlar gibi olmayıp, nafaka alacağı zaman geçtikçe borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, takip gününden geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nafaka alacağının zaman aşımına uğradığının kabulü gerekir. Buna göre Mahkemece, takip tarihinden geriye doğru on yıllık nafakanın istenebileceği gözetilerek bu yönden inceleme yapılmak suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir. Borcun zaman aşımına uğramadığının görülmesi halinde de zaman aşımı dışındaki diğer itiraz ve şikayet nedenlerinin incelenmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Söz konusu açıklamalarda 10 yılı aşan ve alacaklı görünen nafaka hak sahipleri için tutar birikti ve geriye dönük nafakalar alınamayacak.



Son Güncelleme: 20.08.2020 17:29
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NafakaYargıtay
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