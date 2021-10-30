Yüksek gerilim trafo montaj işçisi maaşı ne kadar? Yüksek gerilim trafo montaj işçisi ne iş yapar?

Kendisine iletilen talimat ve tedbirler doğrultusunda yüksek gerilimli transformatörlerin çekirdek ve uç bağlantı noktalarının montajının yapan kişiye yüksek gerilim trafo montaj işçisi adı verilir. Türkiye’deki tehlikesi en yüksek mesleklerden birisi olan yüksek gerilim montaj işçilerinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptığı iş arayan kişilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki yüksek gerilim montaj işçisi maaşı ne kadar? Yüksek gerilim montaj işçisi ne iş yapar?

Yüksek Gerilim Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de yüksek gerilim montaj işçisi olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 4.350 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük yüksek gerilim montaj işçisi maaşı 2.826 TL, en yüksek maaşı ise 6.500 TL’dir.

Yüksek Gerilim Montaj İşçisi Ne İş Yapar?

En az ilköğretim seviyesinde eğitim almış kişilerin çalıştığı yüksek gerilim montaj işçisinin oldukça dikkatli bir şekilde yerine getirmesi gereken görevleri bulunuyor. İşte o görevler:

- Verilen talimat ve resimlere göre yüksek gerilim transformatörleri ile büyük güçlü özel transformatörlerin sargı-çekirdek ve uç bağlantı montajlarını yapmak,

- Montaj sırasında gerekli kaynak, ölçü kontrolü ve ayar işlerini yapmak,

- Transformatörün yalıtımını yapmak,

- Transformatörün baskılama işinin yapılmasını ve kazana konulmasını sağlamak,

- Trafonun aksesuarlarını takmak ve teste hazır hale getirmek,

- Aktif kısmın kurutma fırınına yüklenmesi ve kurutmadan sonra fırından çıkarılmasını sağlamak