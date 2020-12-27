Yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 ölü

Bir kişinin hayatını kaybettiği feci tren kazası bugün Mersin Tarsus'ta meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Ulukışla - Adana arası yük seferi yapan bir tren, Tarsus ilçesi sınırları içinde bir hemzemin geçite geldiğinde önüne aniden çıkan ve o sırada geçitten geçmek isteyen 58 yaşındaki Mahmut Kırık'ın kullandığı tratöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölünerek kullanılmaz hale gelirken, kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine 112 sağlık personeli sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede traktör sürücü Kırık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri feci kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, makinist ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.