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Yufka ustası 2021 yılında ne kadar maaş alır? Yufka ustası iş ilanlarına nereden ulaşılır?

Yufka ustası ne kadar maaş alır, iş tanımı nasıl yapılır, iş ilanlarına nereden ulaşılır gibi sorular ve meslek ile ilgili detaylı bilgileri sizler için haberimizde derledik...

01 Kasım 2021 Pazartesi 04:17
Yufka ustası 2021 yılında ne kadar maaş alır? Yufka ustası iş ilanlarına nereden ulaşılır?
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Yufka ustası  ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Yufka ustası  iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Yufka ustası tanımı nasıl yapılır?

Yufka ustası, hamur açmak ile ortaya yiyecek çıkaran ve bu yufkaları tatlılar, börekler için hazır hale getirip, hazır yemek kategorisinde katkıda bulunan kişi veya kişilerin yaptığı iştir.

Yufka ustası  2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Yufka ustası  olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 4.800 TL olarak ifade edilebilir. Yufka ustası  olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 7.500 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Yufka ustası  olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan  sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Yufka ustası   iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Yufka ustası  olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Yufka ustası  olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden mezun olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. İlköğretimden  mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Yufka ustası ne iş yapmaktadır?

Yufka ustası olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

Yufka ustası  meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar olarak çalışmaktadırlar.

Yufka ustası  meslek alt ana grubu nedir?

Metal işleme, makine ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlara mensuplarıdır.

Yufka ustası  meslek grubu nedir?

Demirciler, alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar dahildirler.

Yufka ustası  meslek birim grubu nedir?

Metal işleme takım tezgahı kurucuları ve operatörleri ( 7223 'den devam) birimindendirler.

Yufka ustası meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Yufka ustası  meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7512.02 olarak sözlükte geçmektedir.

Sizler ile bu haberimizde Yufka ustası olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir,  Yufka ustası olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.

 

 


Son Güncelleme: 01.11.2021 04:17
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Anahtar Kelimeler:
YufkaustasıIşilanlarıIşkurMaaş
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