İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Yozgat'ta yaşanan arazi tartışması kanlı bitti: 5 yaralı

Yozgat'ta, yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kanlı bitti.5 kişi yaralanırken 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 22:34
Yozgat'ta yaşanan arazi tartışması kanlı bitti: 5 yaralı
Takip Et:

Akşam saatlerinde Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen olayda aynı aileden olan A.Y., M.Y. ve E.Ç.Y. kişilerin arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle Ahmet Y. ve Osman Y.'nin Yerköy Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine gitti. İş yerinde bulunan 2 grup arasından arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir tartışma çıktı.2 grup arasında çıkan tartışmanın daha çok büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda iki taraf birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Çıkan kavgada iş yeri sahibi Ahmet Y. ile bıçaklanan A.Y. ağır olmak üzere M.Y, E.Ç.Y ve O.Y. çeşitli yerlerinden saçma ve bıçak darbeleri ile yaralandılar.

Yaşanan olayda çevre sakinlerinin ihbarı ile çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri geldi. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar ilk müdahaleleri ardından hastaneye kaldırıldılar. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Y. ve A.Y. ‘nın durumlarının ağır oldukları öğrenildi.



Son Güncelleme: 11.01.2021 22:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YozgatArazi Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu
Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu
Kahramanamaraş'ta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı
Kahramanamaraş'ta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı
Tren raylarına ayağı takılınca feci şekilde can verdi!
Tren raylarına ayağı takılınca feci şekilde can verdi!
Bursa'da dehşet yangın! Gözyüzü alevlere teslim oldu
Bursa'da dehşet yangın! Gözyüzü alevlere teslim oldu
Şişli'de 25 metre yükseklikten kaldırıma düşen kadın kurtarılamadı
Şişli'de 25 metre yükseklikten kaldırıma düşen kadın kurtarılamadı
Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır dosyası dahil bütün suçlardan tutuklu yargılanacak!
Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır dosyası dahil bütün suçlardan tutuklu yargılanacak!

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz yer aldığı dizi ve film yapımları
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Survivor Ekstra 2021 ne zaman başlıyor? Survivor Ekstra saat kaçta, sunucuları kimler?
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah kimdir? Hasan Sabbah tarihte nasıl ve ne zaman öldü?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar
Hepsi Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Maraşlı Firuzan karakterini kim canlandırıyor? Rojda Demirer kimdir?
Fatih wifi internet şifreleri 2021
Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz kimdir?
Master Chef Danilo Zanna restoranı nerdedir, nasıl gidilir?
27. dönem POMEM başvuruları tarihi
Hangi bankada açık hesaplarım var? 2020 E-devlet ile banka hesapları sorgulama
Hafta sonu 5-6 Aralık'ta yapılacak Açık Öğretim sınavları yapılacak mı, ertelenecek mi?
VAR sistemi taç atışına ve taç çizgisine bakar mı?
Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Yerli ve Milli Radar adı nedir? Yerli radar hangi ilimize kuruldu?
Selena dizisi Zülfikar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Serap Kalaycıoğlu kimdir?
Adnan Oktar'ın suçu ne, neden hapiste? Adnan Oktar'a ne kadar ceza verildi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.