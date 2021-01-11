Yozgat'ta yaşanan arazi tartışması kanlı bitti: 5 yaralı

Akşam saatlerinde Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen olayda aynı aileden olan A.Y., M.Y. ve E.Ç.Y. kişilerin arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle Ahmet Y. ve Osman Y.'nin Yerköy Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine gitti. İş yerinde bulunan 2 grup arasından arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir tartışma çıktı.2 grup arasında çıkan tartışmanın daha çok büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda iki taraf birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Çıkan kavgada iş yeri sahibi Ahmet Y. ile bıçaklanan A.Y. ağır olmak üzere M.Y, E.Ç.Y ve O.Y. çeşitli yerlerinden saçma ve bıçak darbeleri ile yaralandılar.

Yaşanan olayda çevre sakinlerinin ihbarı ile çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri geldi. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar ilk müdahaleleri ardından hastaneye kaldırıldılar. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Y. ve A.Y. ‘nın durumlarının ağır oldukları öğrenildi.

