Yozgat'ta Millet Bahçesi Projesi için adımlar atıldı! Millet Bahçesinde neler olacak? Ne zaman kullanıma açılacak?

Millet Bahçesi projeleri Türkiye’nin birçok ilinde devam etmekte. Yıldız Teknik Üniversitesi gibi yerlerin bile bu proje kapsamında Millet Bahçesi olması düşünülen yerler için Yozgat’ta ilk adımlar atıldı ve yıkımlar başladı. Gazetecilere Yozgat Belediye Başkanı Celal Köseden açıklama geldi. Valilik karşısındaki Menekşe Evleri’nin olduğu 52.170 metrekarelik bölgenin millet bahçesi olacağını bildirdi.

Menekşe Evleri’nde hakları olan kişiler için eski TMO arsasında TOKİ’nin konutlar yapacağını söyleyen Köse, TMO arsasının artık belediyeye ait olduğunu, konut sayısının 301 ve iş yeri sayısının 22 olacağını, Menekşe Evleri’nde hakları olan kişilere buradan en az 140 metrekarelik evler vereceğini aktardı.

TOKİ tarafından yapılacak olan konutların yapımına bir ay gibi bir süre sonra başlanacağını ve konutlar ile millet bahçesini aynı anda bitirmeyi planladıklarını söyledi. Ayrıca, Köse, millet bahçesi yapımından dolayı evleri yıkılacak olan vatandaşlara 810 TL kira yardımında bulunulacağını aktardı.

Millet Bahçesi’nin içerisinde neler olacak?

Yaptığı açıklamayla detayları aktaran Köse’nin söylediklerine göre şehrin görselliğini çokça arttıracak olan Millet Bahçesi şunları içerecektir:

Millet kıraathanesi

Spor, faaliyet alanları

Kapalı Pazar

Yürüyüş alanları

Piknik alanları

Millet Bahçesi ne zaman açılacak?

Köse, millet bahçesinin ihalesinin Nisan ya da Mayısıs ayında yapılacağını belirtti.

Son olarak Köse, yardım ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

