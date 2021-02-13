İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Yozgat'ta kaza geçiren ambulanstaki hamile kadın doğum yaptı!

Yozgat ilinde hastaneye doğum için götürülen Suriye asıllı kadını sevk ettikleri sırada başka bir araçla çarpışan ambulansta doğum sancısı tutan kadının ambulanstaki ebe tarafından doğumu gerçekleştirilirken ambulansa çarpan diğer araçtaki 3 kişi de yaralandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 21:00
Yozgat'ta kaza geçiren ambulanstaki hamile kadın doğum yaptı!
Takip Et:

Yozgat’ta Kaza Geçiren Ambulanstaki Hamile Kadın Doğum Yaptı!

Yozgat'ta hamile kadın, hastaneye götürülürken yoldan geçen otomobile çarpan ambulansta doğum yaptı, kazada 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Suriye asıllı Emeni Kaddur Gadir'i doğum için Yerköy Devlet Hastanesi'nden Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk eden M.P. kontrolündeki 66 KP 190 plakalı ambulans, Yozgat Adliyesi kavşağında F.S'nin kontrolünde olan  66 ABE 070 plakalı otomobil ile çarpışarak kaza yaptı.

Kaza sonucunda otomobilde bulunan 3 vatandaş yaralı olarak kurtuldu.

Ambulanstaki görevli ebe Leyla Hızarcı, 112 Sağlık ekiplerini beklerken sancılanan hamile kadına ambulans içerisinde doğumunu yaptırdı.

 

Dünyaya gelen bebek ve doğum yapan anne, kaza yerine intikal eden diğer sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi’ne, otomobilde bulunan diğer yaralı vatandaşlar ise Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrasında ambulansta doğum yapan anne ve yeni doğan bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 21:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yozgatta Ambulans KazasıKaza Yapan Ambulanstaki Kadın Doğum YaptıYozgatKaza Haberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Saç ekim yöntemleri ve fiyatları
2021 Saç ekim yöntemleri ve fiyatları
Karısını öldürüp çocuklarını yaralayan o cani yakalandı!
Karısını öldürüp çocuklarını yaralayan o cani yakalandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Elazığ'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti!
Elazığ'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti!
Meteoroloji uyardı: Uşak'a yoğun kar geliyor!
Meteoroloji uyardı: Uşak'a yoğun kar geliyor!
Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı! 2 yaralı
Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı! 2 yaralı

Popüler Haberler

Bugün tv'de kimin maçı var? 15 Şubat 2021 Pazartesi maç programı ve TV maç yayınları saatleri
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 15 Şubat 2021 Pazartesi
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nasıl yapılır?
Esnaf kefalet kredi faiz oranları nedir? Esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır?
Sefirin Kızı ‘Nare’ diziye geri dönecek mi?
Olağan Şüpheliler dizisinin çekildiği mekanlar
E-Devlet aracılığı ile yapılan 5 destek başvurusu ve şartları
Doğduğun Ev Kaderindir final yapacak mı?
2021 Ales başvuru ve sınav tarihleri!
Denizbank’tan emeklilere kredi müjdes
Kuaförüm Sensin Aslı Yazar ve Taner Güneri neden elendi! Çetin Köroğlu yarışmadan çekildi
İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı alma şartları ve hesaplama detayları
ABD'nin Alabama eyaletinde yaşanan kasırganın hasarı gün yüzüne çıktı
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın hayatı ve tarihteki yeri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özlem Ölecek mi? Selin Işık Eşkıya’dan Ayrılacak mı?
Halkbank'tan emekliye 5 bin TL kredi!
2021 Şubat ayı bedelli askerlik ve fiyatları
Yasak Elma 2020-2021 yeni sezon oyuncuları kimler?
Emeklilere müjde! 3 ayda bir ödeme kolaylığı ile 100 bin TL kredi fırsatı
2021 Yazında hangi diziler yayınlanacak?
Tutku (Beyhadh) dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.