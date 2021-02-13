Yozgat’ta Kaza Geçiren Ambulanstaki Hamile Kadın Doğum Yaptı!

Yozgat'ta hamile kadın, hastaneye götürülürken yoldan geçen otomobile çarpan ambulansta doğum yaptı, kazada 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Suriye asıllı Emeni Kaddur Gadir'i doğum için Yerköy Devlet Hastanesi'nden Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk eden M.P. kontrolündeki 66 KP 190 plakalı ambulans, Yozgat Adliyesi kavşağında F.S'nin kontrolünde olan 66 ABE 070 plakalı otomobil ile çarpışarak kaza yaptı.

Kaza sonucunda otomobilde bulunan 3 vatandaş yaralı olarak kurtuldu.

Ambulanstaki görevli ebe Leyla Hızarcı, 112 Sağlık ekiplerini beklerken sancılanan hamile kadına ambulans içerisinde doğumunu yaptırdı.

Dünyaya gelen bebek ve doğum yapan anne, kaza yerine intikal eden diğer sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi’ne, otomobilde bulunan diğer yaralı vatandaşlar ise Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrasında ambulansta doğum yapan anne ve yeni doğan bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.