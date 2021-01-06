Yozgat'ta feci trafik kazası!

Aydın’nın Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazası Tokat'ın Zile ilçesi karayolu Kırkdilim köyü mevkiinde gerçekleşti. Kazada Halil İbrahim Kayalı idaresinde olan bir tır, karşı yönden gelmekte olan Ergün Sesli idaresindeki 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı. İki aracın birbirine çarpmasının ardından Aslı Baştuğ yönetimindeki bir otomobil de kaza yapan araçlara çarparak zincirleme kaza olmasına sebep oldu.

Yaşanan korkunç kazada şoför Ergün Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını kaybetti. Tır şoförü Halil İbrahim Kayalı ile otomobil sürücüsü Aslı Baştuğ ise kazadan yaralanarak kurtulmayı başardı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal ederek sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar.

Yaşanan kaza sonrası yol trafiğe kapanırken kaza yapan araçların çekilmesi ve yol temizlik çalışmaları ardından Aydıncık-Zile yolu trafiğe açıldı.

