İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Yozgat'ta feci trafik kazası!

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde gerçekleşen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:30
Yozgat'ta feci trafik kazası!
Takip Et:

Aydın’nın Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazası Tokat'ın Zile ilçesi karayolu Kırkdilim köyü mevkiinde gerçekleşti. Kazada  Halil İbrahim Kayalı idaresinde olan bir tır, karşı yönden gelmekte olan Ergün Sesli idaresindeki 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı. İki aracın birbirine çarpmasının ardından  Aslı Baştuğ yönetimindeki bir  otomobil de kaza yapan araçlara çarparak zincirleme kaza olmasına sebep oldu.

Yaşanan korkunç kazada şoför Ergün Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını kaybetti. Tır şoförü Halil İbrahim Kayalı ile otomobil sürücüsü Aslı Baştuğ ise kazadan yaralanarak kurtulmayı başardı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal ederek sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar.

Yaşanan kaza sonrası yol trafiğe kapanırken kaza yapan araçların çekilmesi ve yol temizlik çalışmaları ardından Aydıncık-Zile yolu trafiğe açıldı.



Son Güncelleme: 06.01.2021 17:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YozgatTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da doğal gaz dehşeti! Avukat, eşi ve stajyeri hayatlarını kaybetti
Diyarbakır'da doğal gaz dehşeti! Avukat, eşi ve stajyeri hayatlarını kaybetti
Bim 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu
Bim 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu
Barajlarda kaç günlük su kaldı? Mansur Yavaş açıkladı!
Barajlarda kaç günlük su kaldı? Mansur Yavaş açıkladı!
10 yaşındaki Eda toprağa verildi
10 yaşındaki Eda toprağa verildi
Malatya'da acı olay! Dedesinin kullandığı aracın altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü
Malatya'da acı olay! Dedesinin kullandığı aracın altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü
Ordu'da dehşet! Önce kardeşini, sonra da yengesini öldürdü
Ordu'da dehşet! Önce kardeşini, sonra da yengesini öldürdü

Popüler Haberler

Başına isabet eden yorgun mermi ile mücadele eden Büşra’dan acı haber!
Evde bakım maaşı Ocak 2021 ödenmeye başladı mı? 6 Ocak 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021
Seksenler Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan yaşı, boyu, sevgilisi
Komiser yardımcısı maaşları 2021 ne kadar? Yeni başlayan komiser yardımcısı aylığı ne kadar?
Konut amortisman süresi nedir, nasıl hesaplanır?
Kıyamet alametleri nelerdir? Gerçekleşen, gerçekleşmeyen tüm kıyamet alametleri
Çiftlik hayvanları nelerdir? Çiftlik Hayvancılığı devlet tarafından destekleniyor mu?
Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz kimdir?
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Süper Lig 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları
Chef’s Arena yarışması şefleri ve patronu kimdir? Chef’s Arena yarışma formatı
Online ve anında kredi kullanacağınız bankalar hangileridir? Hızlı kredi başvurusu yapacağınız İş Bankası, Akbank ve QNB Finansbank’tan hangi şartlarda kredi alabilirsiniz?
Eczacı maaşları 2020 yılında ne kadar oldu? Kamu eczacı maaşları güncellendi
Günlük burç yorumları 1 Ocak 2020 Çarşamba - Yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
BİM Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri ve kullanıcı yorumları
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
UEFI Windows 10 format USB nasıl hazırlanır?
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında?
A101'de satılan Huawei band 4 özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Belediyede memur olmak için yaş sınırı kaçtır? Belediye memur alımı nasıl olur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.