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Yozgat'ta feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı

Gece yarısında Yozgat Yerköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti , 4 kişi ise yaralandı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 01:44
Yozgat'ta feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
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2 kişinin feci şekilde can verdiği , 4 kişinin ise yaralandığı feci trafik kazası gece geç saatlerde Yozgat Yerköy'de meydana geldi.

41 yaşındaki Tuna Türkoğlu'nun sürücüsü olduğu araç Yozgat-Ankara kara yolunda seyir halindeykeni aynı yönde giden ve sürücüsünün 42 yaşındaki Hakan Özçelik'in olduğu araç ile çarpıştı.

2 KİŞİ CAN VERDİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine çok sayıda polis, kurtarma ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında araçların sürücüleri ile birlikte 34 yaşındaki Tuğba , 14 yaşındaki Hilal , 11 yaşındaki Sude Naz ve 1 yaşındaki Erva Özçelik'i yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altınan alınan yaralılardan Hakan Özçelik ve Erva Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 12.12.2020 01:44
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Anahtar Kelimeler:
YozgatTrafik Kazası
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