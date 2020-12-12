Yozgat'ta feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı

2 kişinin feci şekilde can verdiği , 4 kişinin ise yaralandığı feci trafik kazası gece geç saatlerde Yozgat Yerköy'de meydana geldi.
41 yaşındaki Tuna Türkoğlu'nun sürücüsü olduğu araç Yozgat-Ankara kara yolunda seyir halindeykeni aynı yönde giden ve sürücüsünün 42 yaşındaki Hakan Özçelik'in olduğu araç ile çarpıştı.
2 KİŞİ CAN VERDİ, 4 KİŞİ YARALANDI
Hastanede tedavi altınan alınan yaralılardan Hakan Özçelik ve Erva Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 12.12.2020 01:44