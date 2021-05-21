İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Yozgat'ta bir çiftçi kene ısırması sebebiyle öldü

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bir çiftçiyi kene ısırmasıyla hastaneye kaldırılan çiftçi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetti

21 Mayıs 2021 Cuma 14:27
Yozgat'ta bir çiftçi kene ısırması sebebiyle öldü
Takip Et:

Yozgat’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre iş yaptığı sırada kulağına kene yapışan çiftçi kendi imkânlarıyla keneyi kulağından çıkardı. Bir süre sonra Yusuf E., yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDEN KENDİ İSTEĞİ İLE TABURCU EDİLDİ

1 hafta önce gerçekleşen olayda  Yusuf E. tedavi gördüğü hastaneden kendi isteği ile taburcu oldu .Hastaneden taburcu olduktan 4 gün sonra tekrar rahatsızlanan çiftçi  tekrar hastaneye kaldırıldı..

Yusuf E. hemen hastanede tedavi altına alınırken 2 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Yusuf E.'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.


Son Güncelleme: 21.05.2021 14:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YozgatKene
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi Gazete'de 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi haberler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi haberler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Resmi Gazete atama kararları
Hava durumu nasıl olacak? 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Hava durumu nasıl olacak? 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?
Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?
19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?

Popüler Haberler

PTT kargo torba kapandı ne demektir?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
Fenerbahçe'den Onyekuru Atağı Geldi
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve kullanıcı yorumları
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncuları
Esnafa hibe desteğinde hangi gruptayım?
Show Tv İçimizden Birisi dizisi konusu ve oyuncuları
Türkiye EURO 2020 Kadrosunda kimler var?
Çiftçilere hangi bankalar kredi veriyor?
Çukur dizisinin Ögeday'ı Baki Davrak'ın hayat hikayesi!
Ariana Grande Sevgilisiyle Gizlice Evlendi
kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi kafeler açılıyor mu?
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2021 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Aöf 2021 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Türkiye şehirleri plaka başlangıçları ve il telefon kod numaraları
En Şık Benim başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.