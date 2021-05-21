Yozgat'ta bir çiftçi kene ısırması sebebiyle öldü

Yozgat’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre iş yaptığı sırada kulağına kene yapışan çiftçi kendi imkânlarıyla keneyi kulağından çıkardı. Bir süre sonra Yusuf E., yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDEN KENDİ İSTEĞİ İLE TABURCU EDİLDİ

1 hafta önce gerçekleşen olayda Yusuf E. tedavi gördüğü hastaneden kendi isteği ile taburcu oldu .Hastaneden taburcu olduktan 4 gün sonra tekrar rahatsızlanan çiftçi tekrar hastaneye kaldırıldı..

Yusuf E. hemen hastanede tedavi altına alınırken 2 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Yusuf E.'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.