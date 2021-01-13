Yozgat askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alınan er ve erbaşlar hizmetlerini gerçekleştirmek üzere silah altına alınırlar. TSK tarafından silah altına alınan ve görevi Yozgat’ta ve ilçelerinde olan askerler bulundukları şubenin iletişim bilgilerini araştırmaya başladı.

Yozgat askerlik şubeler iletişim bilgileri