Yozgat askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alınan er ve erbaşlar hizmetlerini gerçekleştirmek üzere silah altına alınırlar. TSK tarafından silah altına alınan ve görevi Yozgat’ta ve ilçelerinde olan askerler bulundukları şubenin iletişim bilgilerini araştırmaya başladı.
Yozgat askerlik şubeler iletişim bilgileri
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YOZGAT ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Karatepe Mah. Mevlana Cad. No:4 YOZGAT
Tel: 0 354 212 27 01
Faks: 0 354 217 23 95
yozgat_as_sb@msb.gov.tr
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AKDAĞMADENİ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Yeşiltepe Mah. Nida Tüfekçi Cad. No:13 Akdağmadeni/YOZGAT
Tel: 0 354 314 13 11
Faks: 0 354 314 20 53
akdagmadeni_as_sb@msb.gov.tr
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AYDINCIK ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Yeniyol Mah. Hastane Sok. No:6 Çekerek/YOZGAT
Tel: 0 354 468 10 87
Faks: 0 354 468 25 80
cekerek_as_sb@msb.gov.tr
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BOĞAZLIYAN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bul. No:31 Boğazlıyan/YOZGAT
Tel: 0 354 645 24 69
Faks: 0 354 645 24 63
bogazliyan_as_sb@msb.gov.tr
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ÇANDIR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bul. No:31 Boğazlıyan/YOZGAT
Tel: 0 354 645 24 69
Faks: 0 354 645 24 63
bogazliyan_as_sb@msb.gov.tr
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ÇAYIRALAN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bul. No:31 Boğazlıyan/YOZGAT
Tel: 0 354 645 24 69
Faks: 0 354 645 24 63
bogazliyan_as_sb@msb.gov.tr
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ÇEKEREK ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Yeniyol Mah. Hastane Sok. No:6 Çekerek/YOZGAT
Tel: 0 354 468 10 87
Faks: 0 354 468 25 80
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KADIŞEHRİ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Yeniyol Mah. Hastane Sok. No:6 Çekerek/YOZGAT
Tel: 0 354 468 10 87
Faks: 0 354 468 25 80
cekerek_as_sb@msb.gov.tr
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SARAYKENT ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Yeşiltepe Mah. Nida Tüfekçi Cad. No:13 Akdağmadeni/YOZGAT
Tel: 0 354 314 13 11
Faks: 0 354 314 20 53
akdagmadeni_as_sb@msb.gov.tr
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SARIKAYA ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Yeşilöz Mah. Hükümet Cad. No:16 Sorgun/YOZGAT
Tel: 0 354 415 12 18
Faks: 0 354 415 25 21
sorgun_as_sb@msb.gov.tr
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SORGUN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Yeşilöz Mah. Hükümet Cad. No:16 Sorgun/YOZGAT
Tel: 0 354 415 12 18
Faks: 0 354 415 25 21
sorgun_as_sb@msb.gov.tr
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ŞEFAATLİ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Karatepe Mah. Mevlana Cad. No:4 YOZGAT
Tel: 0 354 212 27 01
Faks: 0 354 217 23 95
yozgat_as_sb@msb.gov.tr
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YENİFAKILI ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bul. No:31 Boğazlıyan/YOZGAT
Tel: 0 354 645 24 69
Faks: 0 354 645 24 63
bogazliyan_as_sb@msb.gov.tr
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YERKÖY ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Ayanoğlu Mah. Şehit Şaban Karadoğan Cad. No:106 Yerköy/YOZGAT
Tel: 0 354 516 22 52
Faks: 0 354 516 14 68
yerkoy_as_sb@msb.gov.tr