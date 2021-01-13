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Yozgat askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Yozgat'ta askerlik yapacak olan er ve erbaşlar ilde ve ilçelerde bulunan askerlik şubelerinin iletişim numaralarını araştırmaya başladı. Yozgat'ın merkezinde ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin telefon, faks ve adres bilgileri askerler tarafından araştırılıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:16
Yozgat askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alınan er ve erbaşlar hizmetlerini gerçekleştirmek üzere silah altına alınırlar. TSK tarafından silah altına alınan ve görevi Yozgat’ta ve ilçelerinde olan askerler bulundukları şubenin iletişim bilgilerini araştırmaya başladı.

Yozgat askerlik şubeler iletişim bilgileri

YOZGAT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Karatepe Mah. Mevlana Cad. No:4 YOZGAT

Tel: 0 354 212 27 01

Faks: 0 354 217 23 95 

yozgat_as_sb@msb.gov.tr

AKDAĞMADENİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Yeşiltepe Mah. Nida Tüfekçi Cad. No:13 Akdağmadeni/YOZGAT

Tel: 0 354 314 13 11

Faks: 0 354 314 20 53

akdagmadeni_as_sb@msb.gov.tr

AYDINCIK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Yeniyol Mah. Hastane Sok. No:6 Çekerek/YOZGAT

Tel: 0 354 468 10 87

Faks: 0 354 468 25 80 

cekerek_as_sb@msb.gov.tr

BOĞAZLIYAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bul. No:31 Boğazlıyan/YOZGAT

Tel: 0 354 645 24 69

Faks: 0 354 645 24 63 

bogazliyan_as_sb@msb.gov.tr

ÇANDIR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bul. No:31 Boğazlıyan/YOZGAT

Tel: 0 354 645 24 69

Faks: 0 354 645 24 63 

bogazliyan_as_sb@msb.gov.tr

ÇAYIRALAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bul. No:31 Boğazlıyan/YOZGAT

Tel: 0 354 645 24 69

Faks: 0 354 645 24 63 

bogazliyan_as_sb@msb.gov.tr

ÇEKEREK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Yeniyol Mah. Hastane Sok. No:6 Çekerek/YOZGAT

Tel: 0 354 468 10 87

Faks: 0 354 468 25 80 

cekerek_as_sb@msb.gov.tr

KADIŞEHRİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Yeniyol Mah. Hastane Sok. No:6 Çekerek/YOZGAT

Tel: 0 354 468 10 87

Faks: 0 354 468 25 80 

cekerek_as_sb@msb.gov.tr

SARAYKENT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Yeşiltepe Mah. Nida Tüfekçi Cad. No:13 Akdağmadeni/YOZGAT

Tel: 0 354 314 13 11

Faks: 0 354 314 20 53

akdagmadeni_as_sb@msb.gov.tr

SARIKAYA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Yeşilöz Mah. Hükümet Cad. No:16 Sorgun/YOZGAT

Tel: 0 354 415 12 18

Faks: 0 354 415 25 21 

sorgun_as_sb@msb.gov.tr

SORGUN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Yeşilöz Mah. Hükümet Cad. No:16 Sorgun/YOZGAT

Tel: 0 354 415 12 18

Faks: 0 354 415 25 21 

sorgun_as_sb@msb.gov.tr

ŞEFAATLİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Karatepe Mah. Mevlana Cad. No:4 YOZGAT

Tel: 0 354 212 27 01

Faks: 0 354 217 23 95 

yozgat_as_sb@msb.gov.tr

YENİFAKILI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bul. No:31 Boğazlıyan/YOZGAT

Tel: 0 354 645 24 69

Faks: 0 354 645 24 63 

bogazliyan_as_sb@msb.gov.tr

YERKÖY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Ayanoğlu Mah. Şehit Şaban Karadoğan Cad. No:106 Yerköy/YOZGAT

Tel: 0 354 516 22 52

Faks: 0 354 516 14 68 

yerkoy_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 00:16
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Anahtar Kelimeler:
YızgatAskerlik şubeİletişim
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