Youtuber Enes Batur ölümden döndü! Lüks aracıyla kaza yaptı!

Sosyal medyada paylaştığı içerikler ile kısa süre içinde fenomen olan Enes Batur ölümden döndü.

Ünlü Youtuber İstanbul Etiler'de 1 milyon 350 bin TL’lik aracıyla yolda seyir halindeyken önce kaldırımdaki ağaca sonra da park halindeki bir araca çarptı ve takla atarak savrulduktan sonra durabildi.

Araç içinde sevgilisi Ecenaz Üçer'in de bulunduğu kazada Enes Batur ve Üçer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Batur'a alkol testi yapıldıktan sonra ünlü youtuber kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturmasını yürütürken,lüks aracın kullanılma hale geldiği görüldü.