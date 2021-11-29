Video izlemek isteyenlerin ilk tercihlerinden olan Youtube’da alt yazılar kişilerin farklı dillerdeki videoları anlaması adına büyük bir öneme sahiptir. Fakat pek çok insan alt yazıların nasıl aktif edildiğini bilmiyor. Videoya alt yazı eklemek isteyen insanlar bunun nasıl yapıldığını öğrenmek üzere intenete yönelmiş durumda. Peki Youtube’da alt yazı nasıl aktif edilir?

Youtube’da Alt Yaz Nasıl Aktif Edilir?

Milyonlarca izleyici Youtube üzerinden bir çok videoyu izlemek için alt yazılara ihtiyaç duyabiliyor. Bunun yanında dinlediği bir içeriği aynı zamanda okumak isteyenler ile gürültülü bir yerde bulunup da videonun sesini anlamayan insanlar da alt yazıları tercih edebiliyor.

Youtube’da alt yazılı videoları aktif edebilmek için ilk olarak o videoda alt yazı olup olmadığının tespit edilmesi gerekiyor. Bunun için de video ekranı içerisinde ‘’cc’’ işaretinin aktif olması gerekmektedir. Sonrasında video ekranının sağ altında bulunan ‘’çark’’ işaretine tıklanır. Tıklandıktan sonra çıkan seçenekler arasında alt yazılar bulunur ve tercih edilecek dil seçilir. Böylece alt yazı aktif edilir.