Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler işi nedir? Yönetici-Reklam ve Halkla İlişkiler maaşları ne kadardır?

Yönetici-reklam ve halkla ilişkiler işince çalışmakta olanlar, bir kurum ya da kuruluşun işlemlerin planlanması ile organizasyonunu yapan, yöneten ve kontrol eden kişilerdir.

Yönetici-reklam ve halkla ilişkiler maaşları ne kadardır?

Bu işi yapan kişilerin aylık ortalama kazançları 5800 TL'dir. Bu meslek sahiplerinin aylık en az kazançları 2826 TL iken, maksimum kazançları da 10500 TL'dir.

Bu işi yapmayı isteyen kişilerin en az lisans mezunu olması gerekiyor.

Yönetici-reklam ve halkla ilişkiler elemanı ne iş yapıyor?

Bu meslek grubunun yaptığı işler şunlardır;

- Reklam halkla ilişkiler, kamuya bilgi verilmesi hizmetlerinin yürütülmesi,

- Kurum ya da kuruluşun insan gücü araç, gereç ve hizmet planlamasının yapılması,

- Organize etmek ve denetleme faaliyetlerinin yapılması.

Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler Meslek Ana Grubu :

Yöneticilerdir

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürlerdir

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürlerdir

Meslek Birim Grubu

Reklam Ve Halka İlişkiler Müdürleridir

Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 1221.01'dir.

