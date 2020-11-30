İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan genç kız yardım bekliyor
Son Dakika
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı...
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
Son Dakika
TRT EBA TV 30 Kasım-...
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...

Yonca Evcimik - Ayıp Şeyler şarkı klibi

Sözü ve yorumu Yonca Evcimik'e ait 'Ayıp Şeyler' şarkısının klibi YouTube'da kısa süre içerisinde 1 milyon izlenmeye ulaştı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 18:50
Yonca Evcimik - Ayıp Şeyler şarkı klibi
Takip Et:

Behzat Uygur’un yönetmenliğini üstlendiği, söz ve yorumu Yonca Evcimik’e ait ‘Ayıp Şeyler’in klibi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kısa sürede 1 milyon görüntülenmeye ulaşan klip 5 bin beğeni ve 82 bin dislike aldı.




Son Güncelleme: 30.11.2020 18:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yonca EvcimikAyıp şeyler Klip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü dizilerde çalışan genç çocuk bıçakla öldürülerek ormanlı alanda yakılmaya çalışırken bulundu.
Ünlü dizilerde çalışan genç çocuk bıçakla öldürülerek ormanlı alanda yakılmaya çalışırken bulundu.
Üzücü haber! Konya'da bir hastanede çalışan 2 çocuk annesi Selver hemşire, korona-virüse yenildi
Üzücü haber! Konya'da bir hastanede çalışan 2 çocuk annesi Selver hemşire, korona-virüse yenildi
TEM otoyolunda gerçekleşen feci kazada 1 ölü, 2 yaralı
TEM otoyolunda gerçekleşen feci kazada 1 ölü, 2 yaralı
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan genç kız yardım bekliyor
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan genç kız yardım bekliyor
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın Ayşe Dırla eroinle yakalandı
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın Ayşe Dırla eroinle yakalandı
Kafe tuvaletinde cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen o sapık tutuklandı
Kafe tuvaletinde cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen o sapık tutuklandı

Popüler Haberler

İbo Show 3. bölüm konukları kimler? Star TV İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 28 Kasım Cumartesi konukları
Yonca Evcimik - Ayıp Şeyler şarkı klibi
HaberTürk Ebru Baki neden yok, programı neden yayınlanmadı?
Çukur Cumali ölecek mi? Cumali diziye veda mı ediyor?
Türkiye'de yer alan 30 Büyükşehir hangileridir? 30 Büyükşehir isim listesi
ÖSYM 2020 KPSS önlisans branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanır?
Habertürk Ebru Baki Para Gündem bugün neden yok, neden yayınlanmadı?
Bitay nedir, güvenilir mi? Bitay devlet onaylı olduğu doğru mu?
Siber Pazartesi (Cyber Pazartesi) nedir? Siber pazartesi indirimleri hangi kategorilerde olur?
Ay Tutulması Türkiye'de görülecek mi? 30 Kasım 2020 Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Günlük burç yorumları 23 Ekim 2019 Çarşamba - Burçlarda bugün neler oluyor?
Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil çay tarifleri ve tüketimi
65 Yaş aylığı ne kadardır? Kimler nasıl 65 yaş aylığı alabilir?
Morek nerededir? TSK Morek gözlem üssünde ne oluyor?
2020 Mayıs ayında emlak vergisi ilk taksit ödemeleri ertelenecek mi?
Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? O iddialara içerik platformundan cevap gecikmedi!
Emanet dizisi Zuhal karakterini kim canlandırıyor? Hilal Yıldız kimdir?
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Beyaz Show yeniden başlayacak mı ne zaman? TV8’de mi olacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.