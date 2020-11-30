Yonca Evcimik - Ayıp Şeyler şarkı klibi

Sözü ve yorumu Yonca Evcimik'e ait 'Ayıp Şeyler' şarkısının klibi YouTube'da kısa süre içerisinde 1 milyon izlenmeye ulaştı.
30 Kasım 2020 Pazartesi 18:50
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Behzat Uygur’un yönetmenliğini üstlendiği, söz ve yorumu Yonca Evcimik’e ait ‘Ayıp Şeyler’in klibi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kısa sürede 1 milyon görüntülenmeye ulaşan klip 5 bin beğeni ve 82 bin dislike aldı.
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