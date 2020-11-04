Yolda seyir halindeki araç ateş topuna döndü

Yüreklere ağza getiren olay bugün Adıyaman Kahta karayolunda yaşandı.

Sürücüsü Mehmet Bayram olan araç yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Sürücüsünün içinde tek olduğu araç alevlerin etkisiyle aniden tutuştu ve alev topuna döndü. Araç sürücüsü hemen kendini dışarı attı ve aracın patlama tehlikesine karşı uzaklaştı. O esnada yoldan geçen ve yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler kısa süre içinde yangını kontrol altına aldı ve araç söndürüldü. Ekiplerin çalışması sırasında araç patlama riskine karşılık trafik durduruldu.

Yangın tamamen söndürüldüklten sonra sürücü Mehmet Bayram kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Araç kullanılmaz hale.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.