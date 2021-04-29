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Yolda bi Blog ile Bodrum’un en güzel plajlarını keşfettik

Kış geride kalmak üzere ve artık yaz aylarına gün sayıyoruz. Tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayanlar için Yolda bi Blog gizli cevherlerle dolu Bodrum’un plajlarını listeledi

29 Nisan 2021 Perşembe 19:12
Yolda bi Blog ile Bodrum’un en güzel plajlarını keşfettik
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Kış geride kalmak üzere ve artık yaz aylarına gün sayıyoruz. Tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayanlar için Yolda bi Blog gizli cevherlerle dolu Bodrum’un plajlarını listeledi;

Yaşam & seyahat tecrübelerini Yolda bi Blog isimli bloglarında paylaşmaya başlayan Asya ve Umut’u severek takipteyiz.

1-) Mazı Koyu

Mazı Bodrum’un en güzel koyları yazısının en bakir olanı ve en güzellerinden birisi. Bunların yanında ücretsiz olması da cabası. Mazıköy’e ulaşım Bodrum merkezden arabayla 1 saat sürüyor, arabanız yoksa Bodrum merkezden Mazı minibüslerine de binebilirsiniz. Mazı’da tam 8 tane koy var. Herhangi birisine havlunuzu atıp serilebilirsiniz. Giriş ücreti tabii ki yok, bu doğa sizin.

2-) Kargıcak Koyu

Çarşaf gibi’ ya da ‘turkuaz sular’ deyince akla gelen işte Kargıcak koyu. Tertemiz ve aşırı sakin.. Bir bakıyorsunuz koyda bir siz varsınız, bir de geceyi burada kamp yaparak geçirmiş birkaç tane genç daha var.

3-) Ortakent Sahili

Plaj ücreti vermeden güzel deniz isterseniz oyumuz Ortakent’e. Yoldabiblog olarak en sevdiğimiz Bodrum sahili Ortakent diyebiliriz.

4-) Karaincir Sahili

Bordum’da diğer bir sevdiğimiz sahil ise Karaincir sahili. Burası da diğer Bodrum sahillerine göre sakin ve dalgasız upuzun kum plajları olan, denizi güzel bir sahil.

5-) Torba Sahili

Torba, Bodrum merkezine yakın sayılabilecek uzaklıkta halk plajlarının da olduğu güzel bir sahil. Halk plajının yanında işletmelerde var ve şemsiye-şezlong kiralayabiliyorsunuz. Bahsettiğimiz diğer sahiller gibi kum sahili yok ama yine de denizi çok temiz ve taşları ayaklarınızı acıtmıyor.

6-) Cennet Koyu

Cennet Koyu, Bodrum sahilleri içinde orman ve denizin içiçe geçtiği daha işletlerle dolmamış bizim de çok sevdiğimiz bir Bodrum koyu. Yukarıdan manzarası da ayrı güzel. Etrafında işletme olmadığı için buraya gidecekseniz yanınıza suyunuzu ve yiyeceğinizi mutlaka alın. Sahilde piknik yapmak için güzel bir sahil.

Yolda bi Blog’un Instagram hesabı @yoldabiblog’u takip etmeyi unutmayın.




Son Güncelleme: 29.04.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
Bodrumun En Güzel KoylarıKargıcak KoyuBodrum Sahilleri
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