Yolcu namazı nasıl kılınır? Misafirlikte namaz nasıl kılınır? Seferilik ve namaz hükümleri nelerdir?

Seferi sözlüğün anlamı ‘yol almak’ olarak geçerken misafir ise ‘yolcu’ anlamına gelmektedir. Dini olarak sefer ise normal yürüyüş ile 18 saat sürmektedir. Bir insanın yürüme mesafesi 6 saat kabul edilirken saatte beş kilometre yürürse tahmini 18 saat 90 kilometreye gelmektedir. Sonuç olarak dinen misafir ise 90 kilometre yolculuğa çıkan kişi 15 günde az kalırsa yine misafir kabul edilir. Misafir olmayan kişilere ise ‘mukim’ denilmektedir.

Eğer kişi az bir mesafe yolculuk yaparsa evden çıkarken 90 kilometre uzağa gideceğinin planını yapmadıysa eğer 300 kilometre yol alsa dahi misafir sayılmaz. Eğer 90 kilometre uzağa gideceğine niyet ederse misafir sayılır.

Kişi yola çıkmadığı sürece sefere niyet edemez. 90 kilometre gitmeden geri dönmeye karar verirse eğer kişi mukim sayılır. Misafirlikle ilgili hükümler bilinmesi gerekirken bu kavramların başında ‘vatan’ bilinmesi gerekir.

Vatan üç çeşitlere ayrılırken bunlar, asli, ikamet, sükna olarak ayrılmaktadır.

Vatan asli; Vatani asli bir insanın doğduğu veya evlendiği şehirde, geçimini sağladığı ve ömür boyu yaşadığı yer olarak denmektedir.

Vatanı ikamet; Bir insanın yerleşme kararı olmadan en az 15 gün süre ile o şehirde kalıyorsa ve geçici kalmaya niyet ettiği yer olarak bilinmektedir.

Vatan sükna; Bir kişinin 15 gün dolmadan ayrılması olduğu şehirdir.

Önek olarak; Bir kişi İzmir ilinde doğuyorsa fakat daha sonra İstanbul iline yerleşiyorsa, herhangi bir sebep ile İzmir’e gittiği zaman eğer on beş günden az kalmaya niyet ederse misafir sayılır. Dört rekat farz namazları bu sayede 2 rekat kılabilir. Fakat 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet ederse kişi bulunduğu yerde namazlarını tam olarak kalması gerekir. Çünkü bir kişi gittiği yerde 15 günden fazla kalırsa eğer misafir değil, mukim sayılmaktadır.

Bir kimse vatanı asli olarak yerleşirse 90 kilometre veya daha uzağa gider ve orada 15 gün kalırsa bu durum ‘vatani ikamet’ sayılır. Kaldığı süreç içerisinde ise namazlarını tam şekilde kılar. Eğer kişi farklı illere giderse ve yine 15 günden az kalırsa dört farz olan namazlarını 2 rekat kılabilir. Bunun sebebi ise ikamet olarak gittiği ilde 15 gün kaldığı için ayrılmak zorunda kalırsa ve tekrar ikamet ettiği yere gidilirse ikamet olmaktan çıkmaktadır.

Eğer bir kişi iş sebebi ile 15 gün kalırsa ve oradan Bursa’ya giderken 90 kilometre yol almadan İstanbul’a dönerse kılacağı namaz 2 rekat olur.

Eğer bir kişi 15 günden fazla kalmaya niyet ederse ‘mukim’ sayılır. Bir kişi 90 kilometreye niyet etmezse nereden nereye giderse gitsin misafir sayılmaz. Bu durum ancak şöyle değişiklik gösterir. Kış mevsiminden başka bir yere göç ederse ve mesafe 90 kilometre sayılırsa kişi misafir sayılır.

İki yerde birden ikamet olamaz. Eğer bir kişi gündüz bir yerde çalışır geceleri ise başka yerde kalırsa ikamet edeceği yer gece kaldığı yer olur. Gündüz çalıştığı yere gitmekle misafir olamaz.

Eğer bir kişi gittiği yer için kaç gün kalacağına karar veremezse 15 günden fazla kalırsa kişi yine misafir sayılır. Fakat bir kişi kendi başına karar verme yetkisi yoksa ikamet için niyet edemez.

Yolcularla ilgili hükümler

Yolculukların bir takım zorlukları olmasından kaynaklı dinimiz, yolcu olanlara ise kolaylıklar sağlamıştır. Yolcular dört rekat farz namazlarını iki rekat kılar. Bu kişilerin dört rekat namaz kılası mekruh sayılır. Kişi eğer iki rekatı dört kılarsa ve ikinci rekatta ‘Ettehiyatü’ suresini okursa ilk iki rekat farz yerine geçer. Son iki rekat ise nafile sayılır. İkinci rekatta oturmamışsa eğer namaz bozulur.

Yolculuğa çıkan kişi ise şehir, kasaba veya köyün binalarını geçince misafirlik başlamış olur ve kılacağı namazları geçtiği yerden itibaren kısaltarak kılar. Misafir olan kişi, vaktin öncesinde dört namazı iki rekat kılacak şekilde ayarlanır.

Misafirliğe giden birey, orda kalıcı olan imama ayak uydurursa namazı ona uyacak şekilde dört rekatını tamamlar fakat bunu yanı sıra misafirliğe giden kişi, kalıcı olanlara imamlık yaparsa, imam namazı tamamlamadan ikinci rekatta selam verir, misafir olmayan grup oturmadan ayakta sure okumadan kedince dört rekat namazı tamamlar. Bu durum da konuk olan misafir imam, rekatlara başlamadan cemaate ‘ben misafirim, siz namazınızı tamamlayın’ diyerek namaza başlatır.

Namaz kılan birey, uzak bir yere misafirliğe gittiği sürece vaktinde kılmadığı bütün namazları misafirliği bittikten sonra evine dönerek kaza namazı kılarak iki rekatı tamamlar. Fakat yolculuk yapmayıp namaz borçlarını yerine getirmeyen bir kimse misafirliğe gittiği zaman kazasını dört rekat olarak kılar.

Ramazan ayında tutulan oruçlarda bir misafirin zorlanmadığı sürece gittiği yolculukta oruç tutmasında engel durumlar yoksa ibadetini yerine getirmesi beklenir. Fakat evine döndüğü zaman da orucunu tamamlayabilir.

Yolculuk yapan misafir cuma ve bayram namazlarını kılması zorunlu değildir. Bunun yanı sıra ibadetini yerine getirmek isterse namazı kabul olur. Bir misafir cuma namaz ibadetini yerine getirmezse öğle namazını kılması şart olur. Kurban kesmek isteyen misafir keserse sevaba girer. Fakat kesmezse de üstüne vacib kabul edilmez.