Yola çıkan koyunlar kazaya yol açtı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Ardahan'da meydana geldi.

Ardahan - Hanak arasındaki karayolunda seyir halinde olan sürücü Özgür Ceylan olan aracın önüne aniden koyun sürüsü çıkınca araç sürünün içinde daldı. Koyunlara çarpan araç duramayarak kontrolünü kaybetti ve karşı şerite geçerek Kemal Çelik'in kullandığı taksi ile çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle birlikte kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler 61 yaşındaki taksi sürücü Kemal Çelik'in hayatını kaybettiğini, taksi içinde bulunan 2 kişi ve sürüye dalan araç sürücüsü Özgür Ceylan'ın yaralandığını tespit etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak taksi içinde bulunan ve ismi henüz belli olmayan yolculardan birisi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların hastanedeki tedavilerine devam edilirken , polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

31 HAYVAN TELEF OLDU

Öte yandan kazaya sebeb olan sürüden 31 koyunun telef olduğu öğrenildi.