Yol çalışması yapılan yoldaki çukura uçtu, hayatını kaybetti

Kayseri Melikgazi İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı’nda56 yaşındaki Ahmet B. Adlı bir kişi Fiat model aracı ile yolsa seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yol çalışması için açılan çukura düştü. Yaşanan kazada ağır yaralı olarak araçtan çıkartılan talihsiz adama olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından adamın yaşamını kaybettiği belirlendi.

Çukura düşen araç iş makineleri yardımıyla olay yerinden kaldırılırken talihsiz adamın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yaşanan kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

