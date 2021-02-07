Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapabilir mi, bedelli hakkı var mı? Yoklama kaçağı askerliğini tecil ettirebilir mi?

Askerlik çağına geldiği halde tecil işlerini yerine getirmeyen kişileri ifade eden yoklama kaçakları, askerlik görevlerini yerine getirmeleri ve yakalanmaları için Millî Savunma Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na, askerlik şubeleri ise mahallin en büyük mülki amirine bildirmektedirler. Kanunda yazılı mazereti bulunduğuna ilişkin belge göstermeyenler yoklama kaçağı sayılmaktadır. Askeralma Kanunu'nun 24. maddesinin birinci fıkrasına göre yoklama kaçağı kişilere idari para cezası verilmektedir. Yoklama kaçağı olarak yakalanan kişilere verilen ceza her gün karşılığına 10 TL'dir fakat yoklama kaçağı olan kişiler eğer kendi istekleri ile durumlarını askerlik şubelerine bildirilerse her gün karşılığı 5 TL ödemektedirler.

E-Devlet üzerinden askerlik yoklaması nasıl yapılır?

E-Devlet yoklama sayfası için tıklayınız.

Yoklama kaçaklarının tecil hakları var mı?

Vatandaşlar 'E-Devlet ASAL Yoklama İşlemleri' başlığı altında bulunan 'Asal Yoklama Başvurusu' sayfasına fotoğraf yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra T.C. kimlik kartları ile varsa sağlık durumuna ilişkin raporlarıyla birlikte kayıtlı oldukları aile hekimlerine başvuru yaparak yoklama işlemlerini yapabilirler. Yoklama başvurusu askerlik şubelerinden de yapılabilir.

Madde 82'ye göre yoklama kaçağı kişi yakalandığında şubeye götürülür eğer bu kişinin tecil hakkı var ise gerekli işlemleri yapılarak şubeden ayrılır. 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile 2002 doğumlu yükümlüler askerliklerini tecil hakkına sahiptirler. Askerlik erteleme (tecil) işlemleri için yükümlüler 1 Ocak ile 21 Aralık 2021 tarihleri arasında yoklama kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Yoklama kaçağı yükümlülerin bedelli askerlik başvuru hakları yoktur.

