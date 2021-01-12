Yoklama kaçağı ve bakaya iken ehliyet alınır mı, nasıl alınır?

Yoklama kaçağı veya bakaya durumundan dolayı askere alınacaklarından endişe duydukları için karakola gidemeyen birçok insan var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25.09.2017 tarihinde, ehliyet ve pasaport verme işlemlerinin artık emniyet müdürlüğü tarafından değil nüfus müdürlükleri tarafından yapılacağını duyurdu. İşte o açıklamalar;

"Bundan sonra pasaport ve ehliyeti nüfus idaresi verecek. Vatandaş bir parmak basınca devlet sana bir daha parmak bas demeyecek. Hem vatandaşımız fazla zaman tüketmeyecek hem de kamu dairesindeki verimliği en üst noktaya çıkaracağız. Bütün bunlarla birlikte trafikteki tescili 2018 Mart’a yetişecek noterlere vereceğiz. Maliyet yükselmesi olmayacak." Süleyman Soylu.

Bu açıklamayla bakaya ve yoklama kaçaklarının ehliyet almasında herhangi bir sıkıntı oluşma durumu ortadan kalkmıştır. Ancak 2018 yılına girmiş olmamıza rağmen Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Nüfus Müdürlüğü’ne geçiş henüz gerçekleşmedi. 2017 yılının son günü Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 Nisan 2018 tarihine kadar pasaport ve ehliyet işlemlerine devam edeceği kararlaştırılarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredileceği açıklandı. Peki ya şu hali ile bakaya veya yoklama kaçağı durumundayken Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ehliyet almak için gidilirse ne olur?

İster bakaya ister asker kaçağı olun yakalanan kişi zorla askere götürülemez. Ehliyet için karakola gittiğinizde, oradaki polis GBT sorgulamasına bakar ve sizin bir bakaya veya asker kaçağı olduğunuzu anlarsa, hemen bir ekibi arayacak ve sizi askerlik şubesine gönderecektir. Sizi askerlik şubesinde yoklama/ sevk işlemlerini yaparak sizi derhal serbest bırakacaktır. Sonra karakola gidip ehliyeti alabilirsiniz. Askerlik şubesi tarafından belirlenen tarihte orduya katılmazsanız, yine bakaya kalırsınız. Sadece ödeyeceğiniz idari para cezaları katlanacak ve adli işlemler başlatılır. Ancak yine de emniyette zorla askere gönderme diye bir durum yoktur. 2 Nisan 2018'den sonra Nüfus Müdürlüğü ehliyeti vermeye başlayacak. Bu tarihten sonra ehliyet için askerlik açısından herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.